شهدت الرهانات على الفائز بـ "جائزة نوبل للسلام لعام 2025" ارتفاعا غير معتاد قبل ساعات من الإعلان الرسمي، ما دفع المسؤولين النرويجيين للتحقيق في الأمر.

جائزة نوبل للسلام 2025

ويرى مسؤولو معهد نوبل أن التجسس الإلكتروني قد يكون السبب الأكثر ترجيحا لهذا النشاط غير الطبيعي.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج، أوضح كريستيان بيرغ هاربفيكن، مدير المعهد، أن التحقيقات جارية منذ يوم الجمعة، عقب تقارير عن زيادة كبيرة في الرهانات على منصة "Polymarket"، قبل الإعلان عن فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

وقال هاربفيكن في رسالة نصية: "المعهد هدف للتجسس الممنهج منذ فترة طويلة ومن المرجح أن شخصا ما هنا تمكن من سرقة معلومات وجنى أموالا كثيرة منها".

وأضاف مدير المعهد أن التحقيق لم يخلص بعد إلى نتائج نهائية ولم يحدد موعدا لانتهائه.

أظهرت البيانات أن أحد المستخدمين، الذي يحمل اسم "dirtycup"، راهن بحوالي 70 ألف دولار على فوز ماتشادو قبل ساعات من الإعلان الرسمي.

وكان هذا الحساب جديدا، حيث أنشئ خلال الشهر نفسه ولم يسبق استخدامه في أي مراهنات أخرى، لكنه حقق ربحا يقدر بـ 30 ألف دولار.

ولم يكن هذا الشخص الوحيد، إذ ذكرت صحيفة فينانسافيسن المحلية أن ثلاثة حسابات أخرى راهنت بشكل رئيسي على ماتشادو وحققت أرباحا إجمالية بلغت نحو 90 ألف دولار.

وبحسب التكهنات، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بين المنافسين على جائزة نوبل للسلام هذا العام، التي فازت بها زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

وتصل قيمة الجائزة إلى 11 مليون كرونة سويدية (ما يعادل نحو 1.17 مليون دولار)، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية تُمنح من ملك السويد.