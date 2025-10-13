ما هو نموذج "نانو بانانا" لإنشاء الصور وتحريرها من جوجل؟

حقق نموذج الذكاء الاصطناعي "نانو بانانا" نجاحا لافتا بعد ظهوره في تطبيق "جيميني"، لتبدأ شركة جوجل الآن في توسيع نطاق استخدامه داخل وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode) وعدسة جوجل (Google Lens)، ما يعزز قدرات المستخدمين على إنشاء الصور وتحريرها مباشرة من أدوات جوجل الأساسية.

إنشاء الصور مباشرة من محرك البحث

وبحسب تقرير موقع "9TO5Google" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، فإن المستخدمين سيتمكنون قريبا من الوصول إلى ميزات "نانو بانانا" عبر رمز "+" في الزاوية السفلية اليسرى من مربع إدخال البحث داخل وضع الذكاء الاصطناعي.

ويتيح هذا الزر الوصول إلى معرض الصور والكاميرا، إضافة إلى خيار جديد لإنشاء الصور يرمز له بأيقونة على شكل موزة. عند اختياره، يتغير النص داخل المربع إلى عبارة "صف صورتك"، ليبدأ المستخدم في كتابة وصف الصورة التي يرغب في توليدها.

ويحمل النموذج المستخدم الاسم الرسمي "Gemini 2.5 Flash Image"، ويتيح للمستخدمين إنشاء صور جديدة بالكامل أو تعديل صور موجودة بسهولة.

وبعد الانتهاء من العملية، يمكن تنزيل الصورة أو مشاركتها، مع ظهور علامة مائية صغيرة على شكل شرارة جيميني في الزاوية السفلية اليمنى، لضمان توضيح مصدر الصورة الذكية.

أما داخل عدسة جوجل (Google Lens)، فتضيف الشركة خيارا جديدا باسم "Create"، يُمثل التوسّع الأهم للنموذج حتى الآن.

يتيح هذا الخيار التقاط الصور وإنشاؤها ومشاركتها مباشرةً باستخدام رمز الموزة داخل زر الالتقاط.

وعند تفعيل الخيار، تفتح الكاميرا الأمامية افتراضيًا لالتقاط صور سيلفي، مع إمكانية التبديل إلى الكاميرا الخلفية بسهولة.

بعد التقاط الصورة، تُضاف تلقائيا إلى وضع الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمستخدم كتابة أوامر جديدة لإنشاء صور أو تعديلها باستخدام إمكانات "نانو بانانا".