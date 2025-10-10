إيلون ماسك يعلن الحرب على الفيديوهات المزيفة بـ "غروك"

كتب- محمود الهواري:

كشف إيلون ماسك النقاب عن تطور جديد في روبوت الدردشة "غروك" التابع لشركته xAI، حيث سيصبح قادرا على تحليل مقاطع الفيديو لاكتشاف بصمات الذكاء الاصطناعي.

جاء هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه المخاوف عالميا من استخدام المحتوى المُولد تقنيا في انتحال الشخصيات ونشر المعلومات المضللة.

وبحسب ماسك سيتمكن غروك من مسح الفيديوهات بدقة عالية للعثور على الآثار الرقمية التي تخلفها تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما سيعمل على تتبع المصادر الأصلية للمحتوى من خلال تحليل البيانات الوصفية والبحث في أعماق الشبكة العنكبوتية.

جاء هذا التطور استجابة لمخاوف المستخدمين من انتشار الفيديوهات المزيفة، حيث لم يعد من الممكن تمييزها عن المحتوى الحقيقي، إذ حذر خبراء من أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا خطيرا للهوية الرقمية ومصداقية المحتوى على الإنترنت.

يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية أوسع لدمج التقنيات المتقدمة في منصة إكس، حيث أصبح غروك جزءا أساسيا من تجربة المستخدم كما يخطط ماسك لاستبدال خوارزميات التوصية التقليدية بالذكاء الاصطناعي المتقدم للروبوت.

من المتوقع أن يساهم هذا التطور في تعزيز الشفافية الرقمية ومكافحة المعلومات المضللة، مما يعيد تعريف معايير المصداقية في العالم الرقمي كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية ماسك لإنشاء إنترنت أكثر أمانا وموثوقية للجميع.