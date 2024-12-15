كروت NVIDIA GeForce RTX تُعطي القوة والأداء وحرية الحركة للاعبين والصُناع في موسم الأجازات

إعلان تحريري

اللاعبون وصناع المحتوى لديهم فرصة ذهبية لتقوية أجهزتهم في موسم الأجازات الحالي مع أجهزة تحمل قوة NVIDIA GeForce RTX 40، من أداء كروت الرسومات المرتفع الى تصميم اللابتوبات المميز والرفيع حتى شاشات G-Sync المميزة، كروت RTX 40 المُقواة بالذكاء الإصطناعي تجمع بين الرسومات المميزة جدًا وإستجابة تُساعدك على الفوز في أصعب الألعاب، كل هذا تم هندسته لتحسين تجربة الألعاب والإبداع والإنتاجية والتطوير، أجهزة GeForce RTX 40 هي التحديث الأمثل لأي شخص يبحث عن أفضل التقنيات قبل العام الجديد.

كروت شاشة NVIDIA RTX 40 تزود مجموعة من أسرع أجهزة اللابتوب والأجهزة المكتبية الموجودة في العالم اليوم، والتي تُساعد في الألعاب والدراسة والأعمال الإبداعية والترفيه، تقدم معالجات ذكاء إصطناعي مُصممة خصيصًا، كروت الشاشة هذه تقدم أقوى أداء في العالم يقوده الذكاء الإصطناعي على أجهزة ويندوز، هذا فقط لا يحول كيف يعمل الشخص وكيف يتعامل مع مهامه المعقدة بسهولة، بل أيضًا يُحسن من انتاجيته ويفتح السبيل لإبداع لا مثيل له وتجربة ألعاب مميزة.

تجربة ألعاب لا سابق لها

للاعبين، كروت شاشة NVIDIA GeForce RTX 40 تقدم مستويات أداء وصور غير مسبوقة باستعمال الذكاء الإصطناعي المُقوي لتقنية DLSS يمكن للاعبين الاستمتاع بتجربة ألعاب سلسة للغاية مع رسومات قوية، مما يقدم لعبة غامرة حقيقية.

مع لابتوب LENOVO LEGION 5 PRO يمكن للاعبين تشغيل ألعابهم المفضلة على أقصى إعدادات ليُدركوا جمال الرسومات والجو العام للألعاب، بعيدًا عن أي مشاكل او تهنيجات او أي مشاكل أداء أخرى.

انتقل بعملك الإبداعي الى مستوى آخر مع الذكاء الإصطناعي المُتقدم

يمكن للمُبدعين أيضًا الإستفادة من امكانيات كروت RTX القوية، التي تقوم بزيادة الأداء على أكثر من 120 تطبيق من تطبيقات العالم الإبداعي الشهيرة، تقوم أيضًا بزيادة قوة عمله باستعمال الذكاء الإصطناعي، منصة RTX أيضًا تُقدم لك الوصول الحصري لتطبيقات NVIDIA Studio المميزة، مثل NVIDIA Canvas للرسامين، وOmniverse لصناع المحتوى ثلاثي الأبعاد، او Broadcast للبث المباشر، هذه الأدوات مُجمعة مع عتاد الذكاء الإصطناعي المُحسن تسمح للمبعدين بالرسم وانشاء الأنيميشن ورسم نماذج ثلاثية الأبعاد مُعقدة جدًا، مع إمكانية تكوين تصاميم معمارية وحتى البث المباشر،

لابتوب مثل HP VICTUS 15 يزود المُبدعين بالقوة اللازمة لتخويل ما يدور في مخيلاتهم الى حقيقة بأسرع ما يمكن. وإنهاء مهامهم في أسرع وقت قبل أي ميعاد نهائي بدون فقد في الإنتاجية.

إنتاجية يقودها الذكاء الإصطناعي

بعيدًا عن الألعاب والإنتاجية، كروت RTX المزودة بالذكاء الاصطناعي تُحسن أداء المهام الإبداعية والترفيه، مثل استغلال مميزات قوية مثل ChatRTX؛ روبوت المحادثات المُخصص من انفيديا والحصري لها، هذا الروبوت يمكنه البحث بملاحظاتك وملفاتك وصورك باستعمال الكتابة او الصوت مع تقديم إجابات مُخصصة لك، وميزة مثل RTX Video التي تزيد من دقة الفيديوهات منخفضة الجودة الى جودة 4K فائقة الجودة باستعمال الذكاء الإصطناعي، NVIDIA Broadcast يحول أي غرفة الى استوديو محترف مع أدوات بث مباشر مميزة، تضمن لك تجربة أذكى وأسرع وأمتع لأي مستخدم.

دعم الطلاب وتسريع تطبيقات STEM

للطلاب كروت شاشة GeForce RTX 40 على أجهزة اللابتوب والكمبيوتر تُسرع أداء تطبيقات STEM، لتساعدهم في الإنتهاء من الأعمال المطلوبة لدراستهم في أسرع وقت ممكن، والمذاكرة بشكل أكثر كفائة، مع إمكانية دعم الطلاب في المهام الأقل صعوبة والأكثر تقدمًا، الأجهزة التي تستعمل كروت RTX تُقدم السرعة والإمكانيات المطلوبة للنجاح الأكاديمي، على سبيل المثال باستعمال HP VICTUS 15 يستطيع الطلاب من اتمام واجباتهم في أي مكان مع قوة GeForce RTx بدلًا من الارتباط بمعمل الكمبيوتر

التوازن بين القوة وامكانية الحركة

استمتع بالمزيج المثالي بين الأداء المُحسن وعمر البطارية الطويل، مع الهدوء الكامل للابتوب يحتفظ بدرجة حرارة منخفضة، هذا مع تقنية Max-Q الحصرية لـ NVIDIA والمُدعمة بالذكاء الإصطناعي، سواء كنت تستعمل الجهاز في الألعاب او صناعة المحتوى او العمل لابتوب RTX مُصمم لإبعاد المُستخدمين عن ما يشتتهم وجعلهم في حالة تركيز إنتاجية كاملة، لابتوب مثل HP ENVY 16 يسمح للمستخدمين باللعب وبالعمل في مجال المحتوى والتعامل مع مهامهم بسهولة، في أي مكان كانوا، مما يجعلهم دائمًا يسبقون الخط الزمني للعمل وضمان الإنتاجية التي لا تنتهي.

في موسم الأجازات الحالي فأجهزة NVIDIA GeForce RTX 40 تشكل التحديثات الأمثل للاعبين والصُناع والطلاب والمحترفين، هي أسرع وأقوى هاردوير في العالم، سلسلة RTX 40 تٌدم القوة والكفائة وإمكانية التنقل مما يضع تعريفًا جديدًا لعالم الأداء والحركة.

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