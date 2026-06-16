أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن غلق باب التقديم وشراء كراسات شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وأوضحت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الطرح شهد إقبالًا كبيرًا من قبل المطورين العقاريين، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ١٣٧ طلبًا لحجز ١٧ قطعة أرض مطروحة بالإعلان.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن جميع قطع الأراضي المطروحة تقريبًا شهدت تقدم أكثر من مطور عقاري لحجزها، وهو ما يؤكد تميزها.

وأضاف نائب وزيرة الإسكان أنه فيما يتعلق بمدينة حدائق أكتوبر، فقد تقدمت ١٥ شركة لحجز قطعة رقم 3، وكذلك قطعة رقم 5 بلغ عدد المتقدمين عليها 15 شركة، وبالمثل قطعة رقم 6 بعدد مماثل 15 شركة، أما قطعة رقم 4 فقد تقدم لها 13 شركة.

وأوضح عباس أنه فيما يتعلق بمدينة السادات، فقد تقدمت ٥ شركات لحجز قطعة أرض النرجس، أما قطعة الأرض بمنطقة الزهور فقد تقدم لها 7 شركات.

وأضاف أنه فيما يخص مدينة العاشر من رمضان، فقد تقدم على القطعة الأولى بالحديقة المركزية "شمال الحي 14" عدد 6 شركات، بينما تقدم على القطعة الثانية بالحديقة المركزية شمال الحي 15" عدد 6 شركات أيضًا.

وأشار نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة قد خُصص لها قطعة واحدة تقع جنوب طريق الواحات، وقد بلغ عدد الشركات المتقدمة عليها 7 شركات، وعلى جانب مدينة حدائق العاصمة، فقد تم تخصيص قطعتي أرض بالمدينة، حيث تقدمت ٨ شركات لحجز القطعة رقم 8، بينما تقدمت ٩ شركات لحجز القطعة رقم ٩.

وأضاف أنه فيما يخص مدينة أسيوط الجديدة، فقد طرح بها قطعة أرض بمنطقة ٢٠ فدان وتقدم لها شركتان، وعلى جانب مدينة سوهاج الجديدة، فقد خُصص لها قطعة على طريق أسيوط - سوهاج، وقد تقدمت لها شركة واحدة فقط.

وأضاف عباس أنه فيما يخص مدينة العبور الجديدة، تم طرح أربع قطع أرض بها، وجاءت القطعة الأولى في جنوب الحي 14 بالمدينة وتقدم لها 10 شركات، أما قطعة رقم 2 (الحي 25) فقد بلغ عدد المتقدمين عليها 5 شركات، وقطعة أرض رقم 14 وقد تقدمت لها 8 شركات، فيما بلغ عدد المتقدمين على قطعة رقم 12 - الحي 25 - الدائري الأوسطى 5 شركات.

مي عبدالحميد: زيادة عدد الوحدات المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل

وفي سياق متصل، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، خصوصًا مع الآثار الإيجابية المتوقعة، وقدرته على تنويع الخيارات المطروحة أمام المواطنين منخفضي الدخل للحصول على وحدة سكنية ملائمة.

وأشارت عبد الحميد إلى أن هذه المبادرة سوف تساهم في زيادة عدد الوحدات المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل، حيث تُلزم كراسة الشروط المطور العقاري بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب (للمواطنين منخفضي الدخل – تسليم خلال ٣٦ شهرًا) ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص)، وفقًا للشروط المعتمدة.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يقوم بمراجعة دقيقة للإعلان وكراسة الشروط قبل الطرح، مع إجراء عمليات التحقق اللازمة تجاه المستفيد، مثل الاستعلام الميداني، وعدم سبق الاستفادة، أو عدم تملك وحدة سكنية، أو عدم تجاوز حدود الدخل، وغيرها من الشروط المعمول بها في الإعلانات التي يطرحها الصندوق، مع التزام الصندوق بدعم المواطنين المستفيدين بالوحدات السكنية.

تحديد مواعيد الفتح الفني للمَظَارِيف المغلقة المقدمة من المطورين العقاريين

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تحديد مواعيد الفتح الفني للمَظَارِيف المغلقة المقدمة من المطورين العقاريين، حيث يتم فتح المَظَارِيف الفنية الخاصة بمدينة حدائق أكتوبر على مدار يومين، وجرى تحديد يوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2026 لفتح مَظَارِيف (قطعة رقم 3) و(قطعة رقم 4). بينما تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026 لفتح مَظَارِيف (قطعة رقم 5) و(قطعة رقم 6).

وأضاف المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه فيما يخص مدينة السادات، فقد حُدد يوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2026 موعدًا لفتح المَظَارِيف الفنية الخاصة بقطعتي الأرض المطروحتين بالمدينة، وهما (قطعة مقترح 1 أرض النرجس)، و(قطعة مقترح 2 منطقة الزهور).

وأشار إلى أنه تقرر فتح المَظَارِيف الفنية لمدينة حدائق العاصمة يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، وذلك للمَظَارِيف الفنية الخاصة بقطعتي الأرض المطروحتين بالمدينة، وهما (قطعة رقم 8) و(قطعة رقم 9)، بينما يأتي موعد جلسة الفتح الفني لمدينة العاشر من رمضان يوم الاثنين الموافق 6 يوليو 2026، وذلك لقطع الأراضي المحددة كالتالي: (قطعة أرض مقترح 1 الحديقة المركزية شمال الحي 14)، و(قطعة أرض مقترح 2 الحديقة المركزية شمال الحي 15).

وأوضح الدكتور/ أحمد عمارة أنه فيما يخص مدن أكتوبر الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، فإنها تشترك في تاريخ فتح المَظَارِيف الفنية والمقرر يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026؛ وذلك لجميع قطع الأراضي المطروحة بالمدن الثلاث.

وأضاف أنه فيما يخص المَظَارِيف الفنية لمدينة العبور الجديدة، فإنه تحدد يوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026 لفتح المَظَارِيف الفنية الخاصة بقطع الأراضي المطروحة بالمدينة، وهي: (قطعة رقم 12 - الحي 25 الدائري الأوسطي)، و(مقترح 1 جنوب الحي 14)، و(قطعة رقم 2 الحي 25)، وأخيرًا (قطعة رقم 14).

وأشار المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أنه تُعقد هذه الجلسات بحضور الشركات المتقدمة أو من يمثلها قانونًا بموجب توكيل رسمي لاستكمال الاستيفاءات اللازمة، وذلك بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبدأ الجلسات في تمام الساعة العاشرة صباحًا في المواعيد المذكورة لكل مدينة. وفي حال عدم حضور الشركات في الموعد المحدد، يتم خصم كامل قيمة التأمين المقدم من الشركة.