إعلان

الإسكان تعلن تعديل الحد الأقصى للدخل في حجز شقق الإسكان الاجتماعي والآدنى أصبح 5 آلاف جنيه

كتب : محمد عبدالناصر

01:54 م 25/05/2026

الإسكان الاجتماعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الحد الأقصى للدخل ضمن الطروحات الجديدة لمشروعات الإسكان الاجتماعي سيصل إلى 15 ألف جنيه للأعزب بدلا من 12 ألف و19 ألف جنيه للمتزوج بدلا من 15 ألف، بينما يبلغ الحد الأدنى للدخل 5 آلاف جنيه.


وأضافت عبد الحميد خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، أن الإقبال الأكبر من المواطنين لا يزال على الوحدات السكنية بمساحة 90 مترًا، والتي تضم 3 غرف وصالة، موضحة أن نحو 98% من طلبات الحجز تتجه لهذه المساحة، مقابل 2% فقط للوحدات بمساحة 75 مترًا.

مقدم 20% وتقسيط حتى 20 عامًا بفائدة 8%

وأشارت إلى أن نظام السداد في مشروع الإسكان الاجتماعي، يتضمن دفع مقدم 20% من قيمة الوحدة، يتم تقسيطه على 3 سنوات قبل الاستلام، على أن يتم بعد ذلك سداد باقي قيمة الوحدة بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن سعر الوحدة السكنية في آخر إعلان بلغ نحو 850 ألف جنيه، بينما شقق الإسكان الأخضر وصلت لـ900 ألف جنيه.

وأكدت أن الصندوق يواصل العمل على طرح وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المواطنين، مع تقديم تسهيلات في السداد ضمن مبادرة التمويل العقاري، بما يساهم في دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير سكن ملائم لهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري شقق محدودي الدخل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

خطأ شائع بعد الذبح يفسد طعم اللحوم ويقلل فائدتها
نصائح طبية

خطأ شائع بعد الذبح يفسد طعم اللحوم ويقلل فائدتها
من 10 إلى 710 جنيه.. زيادة أسعار زيوت شل في مصر والتطبيق مطلع يونيو
أخبار السيارات

من 10 إلى 710 جنيه.. زيادة أسعار زيوت شل في مصر والتطبيق مطلع يونيو
زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاتفاق مع إيران كارثة
شئون عربية و دولية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاتفاق مع إيران كارثة
أزمات الموسيقيين تشتعل.. رسالة غامضة من مصطفى كامل ورد غاضب من حلمي عبدالباقي
زووم

أزمات الموسيقيين تشتعل.. رسالة غامضة من مصطفى كامل ورد غاضب من حلمي عبدالباقي
16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026
الموضة

16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟