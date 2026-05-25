قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الحد الأقصى للدخل ضمن الطروحات الجديدة لمشروعات الإسكان الاجتماعي سيصل إلى 15 ألف جنيه للأعزب بدلا من 12 ألف و19 ألف جنيه للمتزوج بدلا من 15 ألف، بينما يبلغ الحد الأدنى للدخل 5 آلاف جنيه.



وأضافت عبد الحميد خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، أن الإقبال الأكبر من المواطنين لا يزال على الوحدات السكنية بمساحة 90 مترًا، والتي تضم 3 غرف وصالة، موضحة أن نحو 98% من طلبات الحجز تتجه لهذه المساحة، مقابل 2% فقط للوحدات بمساحة 75 مترًا.

مقدم 20% وتقسيط حتى 20 عامًا بفائدة 8%

وأشارت إلى أن نظام السداد في مشروع الإسكان الاجتماعي، يتضمن دفع مقدم 20% من قيمة الوحدة، يتم تقسيطه على 3 سنوات قبل الاستلام، على أن يتم بعد ذلك سداد باقي قيمة الوحدة بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن سعر الوحدة السكنية في آخر إعلان بلغ نحو 850 ألف جنيه، بينما شقق الإسكان الأخضر وصلت لـ900 ألف جنيه.

وأكدت أن الصندوق يواصل العمل على طرح وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المواطنين، مع تقديم تسهيلات في السداد ضمن مبادرة التمويل العقاري، بما يساهم في دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير سكن ملائم لهم.