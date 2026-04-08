قال وائل القط، المطور العقاري، إن هناك طلبًا كبيرًا على الوحدات التجارية والإدارية، خاصة في مدينة الشروق والقاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروعات الناجحة هي التي تقوم على تخطيط مدروس وإدارة وتشغيل جيدين.

نجاح المشروعات العقارية يعتمد على الاستمرارية والاستدامة

وأضاف القط أن النجاح في السوق العقاري حاليًا يعتمد على الاستمرارية والاستدامة، والتي تتحقق من خلال الإدارة الجيدة والتشغيل الفعّال.

وأوضح أن هناك مشروعات تقع في مواقع جيدة لكنها لم تحقق العائد المرجو نتيجة سوء الإدارة والتشغيل.

وأشار إلى أن شركة فري للتطوير العقاري، تسعى لتطوير مشروعات تخلق قيمة حقيقية للمستثمرين، موضحًا أنه يدرس إمكانية زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة وفقًا لمعايير السوق، لذلك تم إطلاق مشروع Town Center 2 بمدينة الشروق نتيجة الطلب الكبير على الوحدات الإدارية والتجارية، موضحًا أن التركيز لا يقتصر على عمليات البيع فقط، بل على تعظيم العائد الحقيقي للمستثمرين.

الشروق أكثر المناطق طلبا على شراء الوحدات التجارية والإدارية

وأشار إلى أن اختيار مدينة الشروق جاء بعد دراسات سوقية دقيقة، مؤكدًا أنها من أكثر المناطق الواعدة في شرق القاهرة، خاصة مع النمو المتسارع في الكثافة السكانية وامتداد العمران نحو مناطق مثل نيو هليوبوليس، ما يعزز فرص نجاح المشروعات التجارية والخدمية.

وأوضح أن أي مشروع عقاري لا يُقاس فقط بنسبة المبيعات، بل بقدرته على تحقيق تشغيل فعلي مستدام يضمن عوائد حقيقية للعملاء.

