إعلان

حملات مكثفة بالشيخ زايد لمواجهة النباشين والباعة الجائلين

كتب : محمد عبدالناصر

01:21 م 07/04/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    حملات لمكافحة النباشين والباعة الجائلين بالشيخ زايد (2)
  • عرض 13 صورة
    حملات لمكافحة النباشين والباعة الجائلين بالشيخ زايد (3)
  • عرض 13 صورة
    حملات لمكافحة النباشين والباعة الجائلين بالشيخ زايد (1)
  • عرض 13 صورة
    حملات لمكافحة النباشين والباعة الجائلين بالشيخ زايد (4)
  • عرض 13 صورة
    حملات لمكافحة النباشين والباعة الجائلين بالشيخ زايد (5)
  • عرض 13 صورة
    حملات لمكافحة النباشين والباعة الجائلين بالشيخ زايد (6)
  • عرض 13 صورة
    حملات لمكافحة النباشين والباعة الجائلين بالشيخ زايد (7)
  • عرض 13 صورة
    حملات لمكافحة النباشين والباعة الجائلين بالشيخ زايد (8)
  • عرض 13 صورة
    حملات لمكافحة النباشين والباعة الجائلين بالشيخ زايد (10)
  • عرض 13 صورة
    حملات لمكافحة النباشين والباعة الجائلين بالشيخ زايد (12)
  • عرض 13 صورة
    حملات لمكافحة النباشين والباعة الجائلين بالشيخ زايد (13)
  • عرض 13 صورة
    حملات لمكافحة النباشين والباعة الجائلين بالشيخ زايد (11)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال بيان صادر عن جهاز الشيخ زايد، أكد خلاله مواصلة تنفيذ حملات مكثفة لمواجهة ظاهرة النباشين والباعة الجائلين، في تحرك حاسم يعكس جدية الدولة في التصدي لكافة أشكال العشوائية والتعديات، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العام داخل المدينة.

وتأتي هذه الحملات بتوجيهات مباشرة من المهندس بسام محمد فضل، رئيس الجهاز، وبإشراف المهندس أحمد مكي، حيث يتم تنفيذ حملات يومية تستهدف البؤر التي تشهد تواجدًا للنباشين والباعة الجائلين، بهدف القضاء على هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على البيئة والمظهر العام.

استمرار الحملات بشكل مفاجئ

وشهدت الحملات تعاونًا وثيقًا بين إدارات الجهاز المختلفة، إذ شاركت إدارات التنمية والإشغالات والأمن وإزالة التعديات والحركة في تنفيذ حملات منظمة ومكثفة، أسفرت عن رفع الإشغالات ومصادرة المخالفات وإعادة الانضباط إلى عدد من المناطق الحيوية داخل المدينة.

وأكد جهاز المدينة أن هذه الحملات لن تتوقف، بل ستستمر بشكل يومي ومفاجئ، لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى، مشددًا على أن الحفاظ على نظافة وتنظيم المدينة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة شاملة تستهدف الارتقاء بجودة الحياة داخل مدينة الشيخ زايد، وتحقيق بيئة حضارية تليق بالمواطنين، في ظل متابعة دقيقة وتنفيذ حاسم على أرض الواقع، برسالة واضحة مفادها: لا مكان للفوضى، والانضباط عنوان المدينة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الباعة الجائلين الشيخ زايد إزالة الإشغالات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
"درس صعب وأدعو لوالدته".. أول تعليق لميدو بعد أزمة حبس نجله
يتقدمهم المحترف الأجنبي.. 5 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة سيراميكا كليوباترا
حين أصبح الهروب مستحيلًا.. كيف حصد حريق مصنع ملابس بالزيتون 9 أرواح في
5 طرق فعالة تساعد على تقليل أعراض القولون العصبي
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

