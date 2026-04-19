أطلقت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أضخم مشروع في مصر خلال عام 2026، وهو مشروع «ذا سباين» بمدينتي، باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، ومبيعات مستهدفة تفوق 1.7 تريليون جنيه، في خطوة تعد تحولا نوعيا في فلسفة التطوير العمراني، حيث يتبنى المشروع لأول مرة مفهوم "المدينة المعرفية المتكاملة" في السوق المصري، بما يخرجه من الإطار التقليدي للمشروعات العقارية إلى نموذج اقتصادي شامل متعدد الأبعاد.

يقوم المشروع على رؤية تنموية متكاملة تدمج بين السكن والعمل والإنتاج والخدمات داخل منظومة واحدة، فلا يقتصر على الوحدات السكنية فحسب، بل يمتد ليشكل منظومة اقتصادية متكاملة، فالوحدات السكنية داخل المشروع تسهم بشكل مباشر في تنشيط عشرات الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء والتشطيبات والصناعات المغذية، بما ينعكس على تشغيل مئات المصانع ودعم سلاسل الإمداد المحلية، وهو ما يمنح المشروع بعدا صناعيا واضحا يتجاوز مفهوم التطوير العقاري التقليدي.

كما يضم "ذا سباين" وحدات فندقية تمثل إضافة مهمة للقطاع السياحي في مصر، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، ودعم توجه الدولة نحو تنشيط سياحة الأعمال والسياحة مرتفعة الإنفاق، بما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي ويدعم تنافسية المقصد السياحي المصري.

وفي إطار آخر، يضم المشروع منطقة حرة خاصة واستثمارية، بما يخلق بيئة أعمال جاذبة لكبرى الشركات العالمية، ويفتح المجال أمام تأسيس مقرات إقليمية داخل مصر مستفيدة من منظومة التسهيلات التجارية والإجرائية، وهو ما يعزز موقع الدولة كمركز إقليمي للأعمال والخدمات والاستثمار.

ويضاف إلى ذلك ما يوفره المشروع من أنشطة ترفيهية وخدمية متكاملة، تدعم قطاع السياحة الداخلية والخارجية، وتخلق قيمة اقتصادية مضافة من خلال تنشيط الإنفاق الاستهلاكي داخل المشروع، ليصبح مركزا حضريا متكامل الوظائف الاقتصادية وليس مجرد مجتمع سكني.

وعلى المستوى الكلي، يتوقع أن يسهم المشروع في توفير نحو 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إضافة تعادل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تحقيق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه لصالح الموازنة العامة للدولة، بما يعزز من قدرة الدولة على تحسين الخدمات العامة ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ظل ما يشهده العالم من اضطرابات جيوسياسية وتحديات اقتصادية متسارعة، يأتي إطلاق مشروع «ذا سباين» كرسالة ثقة قوية في صلابة واستقرار الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب واستيعاب استثمارات ضخمة بهذا الحجم غير المسبوق، فالمضي قدما في تنفيذ مشروع باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه في هذا التوقيت يعكس قناعة راسخة لدى مجتمع الأعمال بقدرة الدولة المصرية على توفير بيئة آمنة ومواتية للاستثمار طويل الأجل.

كما يمثل المشروع مؤشرا واضحا على تزايد جاذبية السوق المصري أمام الكيانات المحلية والعالمية على حد سواء، ويعزز من اتجاه الشركات الكبرى نحو التوسع داخل مصر باعتبارها منصة إقليمية قادرة على الانطلاق نحو أسواق المنطقة، وبذلك، لا يقتصر «ذا سباين» على كونه مشروعا تنمويا ضخما، بل يتحول إلى رسالة اقتصادية مباشرة تؤكد أن مصر تمضي بثبات نحو تعميق دورها كمركز إقليمي للاستثمار والنمو في منطقة تتغير ملامحها الاقتصادية بسرعة.