أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريراً بالـ"فيديوجراف" تضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 4/4/2026 حتى 9/4/2026.

إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر

ففي يوم 9/4/2026، التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمهندس هاشم غباشي، رئيس منطقة إفريقيا بشركة «أكوا باور» السعودية، والمهندس حسن الأمين، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050، مؤكدة أهمية مشروعات تحلية مياه البحر، بما يدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة والتوسع في إنشاء المدن الجديدة وتنمية المناطق الساحلية، ومشيرةً إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، في ضوء توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه.

كما أصدرت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قرارًا بتكليف المهندس مصطفى الشيمي بالقيام بمهام وأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لحين العرض على الجمعية العامة للشركة.

بحث مطالب المواطنين

وفي يوم 8/4/2026 عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية ومناقشة عدد من الملفات المهمة، في إطار التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات

وخلال اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على مد جسور التواصل والتعاون مع مجلس النواب، بما يسهم في تحقيق خطط الدولة التنموية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، مشددةً على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن والمواطن، لا سيما أن نواب البرلمان يمثلون مختلف فئات المجتمع.

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدن 15 مايو، والعبور الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والسادات، وأكدت ضرورة الاستمرار في دفع معدلات تنفيذ المشروعات، بما يسهم في توفير سكن ملائم يليق بالمواطن المصري، مشددةً على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، مع سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وعدم التهاون مع أي تقصير.

كما نظّم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ورش عمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية لاستعراض الدليل الإرشادي لتنظيم الإعلانات، ومناقشة الضوابط والأسس الواجب اتباعها عند تخطيط الإعلانات على مختلف محاور الطرق، وذلك حفاظًا على أرواح مرتادي الطرق، ومراعاةً للنسق العمراني، على أن تبدأ كل جهة بإعداد مخطط دقيق لمنظومة الإعلانات على الطرق العامة التابعة لها ويتم مراجعة واعتماده من الجهاز.

وفي يوم 7/4/2026، عقدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، لمتابعة موقف المبيعات وخطط التسويق لعدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب بحث عدد من الفرص الاستثمارية.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، مشيرةً إلى أهمية تعظيم العائد من المشروعات المنفذة، ورفع معدلات التشغيل والإشغال بها، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية ويعزز جودة الحياة داخل المدن الجديدة.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واصلت أجهزة المدن الجديدة تنفيذ حملات موسعة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط العام، وذلك في إطار تحسين جودة الحياة للمواطنين، والحد من الظواهر العشوائية، وإزالة التعديات والإشغالات.

وفي يوم 6/4/2026، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، حيث أكدت الوزيرة أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة أحد المشروعات القومية الكبرى التي تعكس حجم التطور العمراني الذي تشهده مصر، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ مختلف مكونات المشروع بشكل دوري لضمان التكامل بين عناصره المختلفة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية فور الانتهاء من التنفيذ، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة العاصمة الجديدة كمركز للأعمال والخدمات.

كما التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ورؤساء عدد من الشركات العاملة بقطاع التشييد والبناء، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون المشترك ومتابعة موقف القطاع في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

وخلال اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي دعم الوزارة الكامل لقطاع التشييد والبناء وشركات المقاولات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية وتنفيذ المشروعات القومية، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به الشركات في تنفيذ خطط الدولة التنموية.

ثم أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح عدد من قطع الأراضي بأنشطة استثمارية وخدمية متنوعة في مدن الشروق والعبور وأسيوط الجديدة والفيوم الجديدة وبني سويف الجديدة، وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين في المدن الجديدة.

وفي يوم 5/4/2026 تفقدت المهندسة راندة المنشاوي عدد من مشروعات الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، استهلتها بمتابعة سير الأعمال بمشروعات البحيرات الجنوبية "نيو مارينا" بقرى مارينا السياحية، حيث تجولت الوزيرة في مشروع "M8 by the Lake" "نيو مارينا"، والذي يضم نحو 1183 وحدة متنوعة بين فيلات وعمارات، إلى جانب مطاعم ومقاهٍ مطلة على البحيرات الجنوبية. كما تفقدت إحدى الوحدات بالمشروع، مؤكدة ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وعقب جولتها بمشروعات البحيرات الجنوبية "نيو مارينا"، وزيرة الإسكان، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع مارينا 8 بقرى مارينا السياحية، واستمعت إلى شرح تفصيلي حول مستجدات الأعمال بمشروع مارينا 8، حيث أوضح المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، أن المشروع يُنفذ بإطلالة مباشرة على البحيرة، ويُقام على مساحة 104 أفدنة، ويضم 246 مبنى بإجمالي 927 وحدة سكنية متنوعة (فيلات – شاليهات – عمارات).



وعقب جولتها بمشروعات مارينا، تفقدت المهندسة راندة المنشاوي سير الأعمال بمشروعات الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وتجولت الوزيرة في الأعمال الجاري تنفيذها بأبراج (LD04)، لمتابعة الموقف التنفيذي، والاطلاع على نموذج التشطيبات وتأثيث إحدى الوحدات السكنية، بما يضمن تكامل التصميم المعماري وحسن استغلال المساحات، كما تابعت سير الأعمال بالحي اللاتيني، بجانب الأعمال الجارية بمركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية، حيث اطلعت على الموقف التنفيذي للمشروع، الذي وصل إلى نسب إنجاز متقدمة، مع اقتراب الانتهاء من الأعمال الرئيسية والتشطيبات النهائية، تمهيدًا لدخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة.

أما يوم 4/4/2026، وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة العمل على تنفيذ خطة عامة لمشروعات الاستدامة والترشيد بالمدن الجديدة، عقد مسئولو الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا موسعًا بحضور مسئولي الوحدات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة، لمتابعة خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار المتابعة المستمرة وتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكدت كلٌّ من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك أن جودة ومأمونية مياه الشرب بجميع محطات الجمهورية لم تتأثر نتيجة ما تم رصده من بقعة سولار بترعة الإسماعيلية.