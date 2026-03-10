إعلان

الإسكان: تبدأ استقبال تحويلات المصريين بالخارج لحجز أراضي "بيت الوطن" بالمرحلة الـ11

كتب : محمد عبدالناصر

12:46 م 10/03/2026

مشروع بيت الوطن

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء استقبال التحويلات البنكية من المصريين بالخارج كأرصدة لهم تمهيدًا للحجز بالمرحلة الـ11 بمشروع "بيت الوطن"، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 15 مارس الجاري، وحتى يوم الجمعة الموافق 1 مايو المقبل.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، في بيان اليوم، أن الطرح الجديد يتضمن 3600 قطعة أرض بمواقع متميزة بعدد من المدن الجديدة، مشيرة إلى أن تحويلات الراغبين في الحجز ستسجل كأرصدة لهم تمهيدا للحجز فى المرحلة الجديدة من المشروع، وذلك تيسيرا من الوزارة على المصريين في الخارج فيما يتعلق بتحويلاتهم البنكية من الخارج والتخلص من معوقات ومشاكل التحويل التي تواجههم خلال فترة الطرح، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الحاجزين.

وأكدت وزيرة الإسكان، حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم، مشيرة إلى أن مشروع "بيت "الوطن" حقق نجاحًا كبيرًا، ولاقى إقبالًا واستحسانًا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة في عام 2012، حيث شمل المشروع طرح آلاف الأراضي والوحدات السكنية بأنماط متنوعة.

وقال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إنه تقرر استقبال تحويلات الراغبين في الحجز لحين الانتهاء من تحديث الموقع بقطع الأراضي التى سيتضمنها الطرح الجديد، كما سيتم إتاحة فترة زمنية فور تحديث الموقع في حال رغبة الحاجز في زيادة رصيده، وذلك قبل البدء في استقبال التحويلات التى سيحصل الحاجز بموجبها على أولوية التخصيص.

وشدد نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، على ضرورة أن يتضمن التحويل البنكى أحد أكواد الحجز المتاحة حاليًا على الموقع الإلكتروني لمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج (كود مرجعي للحاجز) لحين تحديث الموقع بمواقع الطرح الجديدة.

بيت الوطن وزارة الإسكان لمصريين بالخارج أراضي بيت الوطن هيئة المجتمعات العمرانية الاستثمار العقاري

