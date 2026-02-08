إعلان تحريري:

في خطوة جديدة تعكس ريادتها ودورها المحوري في دعم التنمية المستدامة وبناء الإنسان، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة مصر للتعليم (EEP)، أكبر وأسرع مقدم لخدمات التعليم نموًا في مصر ، والمملوكة لصندوق مصر للتعليم، وهو صندوق يتم إدارته ودعمه من قبل مجموعة إي إف چي هيرميس.



وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مجموعة طلعت مصطفى المتكاملة لتطوير المجتمعات العمرانية الحديثة، من خلال الجمع بين التطوير العقاري المتطور والخدمات التعليمية عالية الجودة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الحياة داخل مشروعاتها وتعزيز القيمة المضافة لها.

وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس جامعة خاصة داخل مدينة نور، أحد المشروعات العمرانية المتكاملة التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى بمنطقة كابيتال جاردنز شرق القاهرة، والتي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 21 مليون متر مربع، وتم تصميمها وفقًا لأحدث معايير الاستدامة ومفاهيم المدن الذكية، لتكون نموذجًا متكاملًا لمدن الجيل الجديد التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها.

وتقتصر مشاركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في مشروع الجامعة على المساهمة بأرض المشروع، والتي تمتد على مساحة تقدر بنحو 216 ألف متر مربع تقريبًا، وذلك مقابل الحصول على حصة في الشركة المالكة للمشروع، بالإضافة إلى حصة من الإيرادات المحققة طوال العمر التشغيلي للمشروع، وتقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذا المشروع بنحو 8 مليارات جنيه، بما يعكس حجم الاستثمار وثقة الأطراف في جدوى المشروع واستدامته، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال المرحلة الأولى من الجامعة بحلول عام 2029، وفقًا للخطط التنفيذية المعتمدة.

ووفقًا لبنود الاتفاقية، ستتولى منصة مصر للتعليم أيضًا تشغيل مدرستين داخل مدينة نور بموجب اتفاقية إدارة، في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على توفير منظومة تعليمية متكاملة تخدم مختلف المراحل التعليمية داخل المدينة، وتتضمن الاتفاقية مساهمة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بأرض المدرستين، إلى جانب ضخ الاستثمارات المنتظرة الخاصة بإنشاء المنشآت التعليمية، بينما تتولى منصة مصر للتعليم مسؤوليات الإدارة والتشغيل، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية وفق أعلى المعايير العالمية.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن تبدأ تسليمات الوحدات بمدينة نور خلال عام 2026، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد، بما يعكس التزام مجموعة طلعت مصطفى بتنفيذ مشروعاتها وفق أعلى معايير الجودة والانضباط الزمني، ودورها الرائد في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وبناء مجتمعات متكاملة ومستدامة.