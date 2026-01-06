نقيب المهندسين يبحث تعزيز التعاون الهندسي مع أوغندا

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر ورئيس اتحاد المهندسين العرب، إن نقابة المهندسين المصرية تعتز بانتمائها الإفريقي وبالعلاقات الإفريقية الممتدة التي تربط مصر بدول القارة، موضحًا "نهر النيل يعد أحد الروافد التاريخية التي تجمع بين مصر وأوغندا، وأحد أهم روابط التواصل المشترك في إفريقيا".

وأعرب النبراوي عن فخره بالدور المصري الرائد في دعم حركات التحرر الإفريقية من الاستعمار خلال العقود الماضية، مشددًا على حرص النقابة على توطيد علاقاتها المهنية مع النقابات الهندسية الإفريقية، قائلًا: "نقابة المهندسين المصرية لها علاقات وتجارب ناجحة في التعاون مع زملائنا في رواندا وتنزانيا، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع نقابة المهندسين الأوغندية، واستمرار التنسيق مع باقي النقابات الإفريقية؛ بما يخدم المصالح المشتركة".

وكان نقيب المهندسين قد التقى بمقر النقابة العامة للمهندسين وفدًا هندسيًّا أوغنديًّا رسميًّا ضم قيادات من هيئة الهندسة الاستشارية، ونقابة المهندسين الأوغندية وممثلين عن وزارة النقل والأشغال الأوغندية.

وشهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون المهني والمؤسسي في المجال الهندسي بين نقابة المهندسين المصرية ونظيرتها الأوغندية.

وحضر اللقاء المهندس الاستشاري محمد ناصر، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، ورئيس لجنة العلاقات الدولية والشؤون الإفريقية.

وشهد اللقاء عرضًا حول تاريخ نقابة المهندسين وأعداد المهندسين وتخصصاتهم، وأعداد المهندسين الاستشاريين وبيوت الخبرة الهندسية، والخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها.

وأبدى أعضاء الوفد الهندسي الأوغندي سعادتهم البالغة بزيارة مصر التي وصفوها بقلب إفريقيا النابض، كما أبدوا سعادتهم بالوجود في نقابة المهندسين المصرية أعرق نقابة هندسية في إفريقيا، وأشادوا بما شاهدوه من مشروعات تنموية في مصر وعلى رأسها العاصمة الإدارية وشبكة الطرق الجديدة، مؤكدين حرصهم على توطيد العلاقات مع نقابة المهندسين المصرية في جميع المجالات الهندسية؛ بما يعود بالنفع على مهندسي البلدين.

