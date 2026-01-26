إعلان

مصدر: نتيجة "سكن لكل المصريين 7" خلال أيام.. و3 خطوات للاستعلام

كتب : محمد عبدالناصر

07:00 ص 26/01/2026
كتب- محمد عبدالناصر:

ينتظر المواطنين المتقدمين في شقق سكن لكل المصريين 7، نتيجة الحجز في هذا الطرح، حيث شهد هذا الإعلام إقبال كبير من المواطنين، فحتى الآن لم يُعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن نتيجة التقديم.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، أن إعلان نتيجة التقديم سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال إرسال رسائل تليفونية على أرقام المتقدمين تتضمن نتيجة التقديم سواء كانت بالقبول أو بالرفض مع توضيح أسباب الرفض.

وأكد المصدر، أنه يمكن تقديم تطلب تظلم على النتيجة خاصة لو كان سبب الرفض نتيجة نصق أوراق معينة أو خطئ في إجراءات التقديم.

ويمكن متابة نتيجة التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي أو سكن لكل المصريين، من خلال الخطوات التالية:

أولا الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي اضغط هنا

ثم اختيار الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا سواء تم تخصيص الوحدة أم لا، والضغط على استعلام لعرض حالة الطلب بالتفصيل، في حالة كتابة الرقم القومي غير مسجل هذا يعنى أن النتيجة لم تظهر ولم يتم تحميلها على الموقع.

كما أن هناك طرق أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي حيث وفر صندوق الإسكان الاجتماعي أرقام ساخنة متاحة للاتصال بها والحصول على جميع المعلومات اللازمة، ويمكن الاتصال بالرقم 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول، أو بالرقم 090071117 من أي خط أرضي.

كما يمكن أيضًا استخدام الرسائل النصية عبر إرسال الرقم القومي لصاحب الطلب إلى الرقم 1124، مع خصم 3 جنيهات من رصيد المستخدم.

