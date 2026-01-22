إعلان

توجيه من وزير الإسكان بشأن عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة

كتب : محمد أبو بكر

12:53 م 22/01/2026 تعديل في 12:53 م

المهندس شريف فتحي خلال الإجتماع

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسئولي شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، لمتابعة موقف التسويق والترويج والمبيعات وموقف التشغيل، لعددٍ من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور مسئولي الوزارة والهيئة، وذلك في ضوء تعظيم الاستفادة من الاستثمارت التي يتم ضخها بالمشروعات التنموية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف مبيعات وتسويق وتسليم الوحدات بالمشروعات المختلفة على مستوى المدن الجديدة، وأهمية زيادة عوامل الجذب، والمحفزات للعملاء سواء المستثمرين أو الأفراد للمشروعات التي تنفذها الوزارة بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات بشكل مستمر، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من الوحدات المُتنوعة، في عدد من المدن الجديدة، ومن ثم فقد تم وضع خطط تسويقية لتلك الوحدات بمختلف المدن.

واستعرض وزير الإسكان، معدلات المبيعات ببعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة الماضية، وخطة الشركة للترويج والتسويق لعددٍ من المشروعات فى مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومثلث ماسبيرو، سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية، حيث أكد الوزير ضرورة متابعة تلك الخطط وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية، وزيادة معدلات تسليم الوحدات للحاجزين.

دوتابع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، الموقف الخاص باعمال التشغيل والصيانة بعدد من المشروعات والتي تتولى الشركة العمل على تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الجديدة والمنصورة الجديدة.

ووجه المهندس شريف الشربيني بوضع جدول زمني لتسليم الحاجزين وحداتهم بكافة المشروعات، مشددا على أهمية الالتزام بتلك المواعيد وتسليم الوحدات على أعلى مستوى.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري

