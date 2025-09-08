تعديل فترات السداد الطويلة.. مطور عقاري يحدد آليات أساسية لتنظيم السوق

كتب- محمد عبد الناصر:

قال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، إن القطاع العقاري يعد أكبر صناعة في مصر وأكثرها تشغيلًا للعمالة، لافتًا إلى أن طبيعة هذا القطاع تتطلب مزيدًا من الجهود لتنظيمه؛ لضمان استمراريته بنفس معدلات النمو.

وأوضح مطاوع، في كلمته خلال مؤتمر "صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير"، اليوم الإثنين، أن المطور العقاري يواجه "المثلث المرعب"، المتمثل في الوفاء بالتزامات الدولة والعملاء والمقاولين في نفس الوقت، وهو ما يفرض تحديات ضخمة على الشركات العقارية، وهو ما يتطلب ضرورة وجود رؤية تنظيمية واضحة تضمن التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments إلى أن السوق العقارية تواجه أزمة مرتبطة بالتوازن بين حجم المعروض والمطلوب بالسوق، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى زيادة في الطرح لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي، لافتًا إلى أن تنظيم المعروض أصبح ضروريًّا لتجنب أي أزمات قد تواجه القطاع العقاري وتؤدي إلى هدوء في المبيعات.

وأضاف مطاوع أن نحو 90% من العمالة بالقطاع العقاري غير نظامية، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتنظيم هذه العمالة بما يحفظ حقوقها ويرفع من كفاءة السوق، لافتًا إلى أهمية تنظيم عمل المسوقين العقاريين، كما يجب وضع آليات واضحة للتعامل مع جهات الولاية؛ لضمان الموافقة على التراخيص وإصدارها في وقت قصير.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments: أما عن انتشار فترات السداد الطويلة في السوق العقارية، أكد أنها تحتاج إلى إعادة تعديل، فهناك شركات لا تمتلك القدرة المالية لتقديم مثل هذه الفترات الطويلة؛ مما يستدعي وضع ضوابط وتشريعات تضمن تقديم فترات سداد تتناسب مع المشروع واحتياجات السوق العقارية.

وأكد مطاوع ضرورة أن يكون البرنامج الزمني للمشروعات محسوبًا من تاريخ صدور القرار الوزاري وليس من تاريخ استلام الأرض؛ نظرًا لأن فترات انتظار القرارات تتسبب في تعطيل خطط المستثمرين، وتؤثر على المدة الزمنية المتاحة لتطوير المشروع.