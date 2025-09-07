كتب- محمد عبدالناصر:

قال رجل الأعمال السعودي المهندس حسن الشربتلي نائب رئيس مجلس إدارة مجموع شركات سيتي ستارز، إن مشروع ريد سي "مراسي البحر الأحمر سيغير وجه منطقة البحر الأحمر.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية لتنمية 10 ملايين متر مربع بمنطقة البحر الأحمر، المعروف بمشروع مراسي البحر الأحمر.

وأضاف الشربتلي أن المشروع سيشكل إضافة قوية للاقتصاد المصري والناتج المحلي، وسيساهم في تطوير منظومة السياحة، خاصة من خلال جذب سياحة اليخوت وابتكار أنماط جديدة للسياحة بالمنطقة، ليصبح منارة على ساحل البحر الأحمر في مصر.

وتابع: نعمل على الارتقاء بمنظومة سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية، وجذب سياحة اليخوت، لتكون منارة البحر الأحمر، ونتمنى أن يكون مشروع خير علينا جميعًا، وسعداء بالتعاون في المشروع.

وشهد التوقيع محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، والمهندس حسن الشربتلي نائب رئيس مجلس إدارة مجموع شركات سيتي ستارز، وأمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والمهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.