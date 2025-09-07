ننشر أسعار شقق إعمار في مراسي البحر الأحمر -(تفاصيل)

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت شركة إعمار مصر في بيع وحدات مشروعها الجديدة في البحر الأحمر، "مراسي البحر الأحمر"، والذي سيتم تنفيذه على غرار مراسي الساحل الشمالي.

ويبدأ سعر الوحدة الغرفة الواحدة بـ 14 مليون جنيه، أما الغرفتين بـ 19 مليون والـ 3 غرف بـ 23 مليون جنيه.

أما التون هوس وصل سعره لـ 36 مليون جنيه والاستاند ألون بـ 50 مليون جنيه.

أما الفلل التي تصل لـ 5 غرف وصل سعرها لـ 100 مليون جنيه

ويتم سداد 5% مقدم و5% بعد 3 شهور وسداد باقي ثمن الوحدة على 7 سنوات.

مشروع "مراسي ريد" يقع بخليج سوما على البحر الأحمر، والمقام على مساحة 2400 فدان على الشواطئ البكر للبحر الأحمر وعلى مقربة من الغردقة، ويعتبر هذا المشروع أول توسع لإعمار على ساحل البحر الأحمر، ويستهدف تقديم نموذج متكامل لمدينة سياحية تجمع بين السكن الفاخر والأنشطة البحرية والخدمات الترفيهية والطبية.

