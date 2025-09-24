لن تتراجع.. رئيس "التطوير العقاري" يوضح آلية تسعير الشقق وهامش الربح

كتب- محمد عبد الناصر:

قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري، إن أسعار العقارات لن تتراجع خلال الفترة الحالية؛ خصوصًا في السوق الأوَّلية والوحدات التي تعرض من شركات التطوير العقاري، على عكس السوق الثانوية الريسيل التي يمكن أن تشهد تراجعًا في السعر.

وأضاف فوزي، خلال فاعليات معرض سيتي سكيب مصر2025 في نسخته الرابعة عشرة، اليوم الأربعاء، أن الوحدات المباعة من شركات التطوير العقاري يتم تسليمها بعد 4 سنوات بشكل متوسط، وهنا توجد احتمالية ارتفاع تكاليف التنفيذ من مواد بترولية وكهرباء ومواد بناء.

وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري إلى أن تكلفة الأرض تمثل 20% من ثمن الوحدة، وخلال الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار الأراضي بشكل كبير، لافتًا إلى أن تكلفة التمويل تصل إلى 50% من سعر الوحدة.

وأوضح فوزي أن وصول 500% من ثمن الوحدة للتمويل نتيجة غياب منظومة التمويل العقاري؛ الأمر الذي أدى إلى اتجاه المطورين للوصول بفترات السداد لـ12 و14 سنة.

وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري أن هامش ربح شركات التطوير العقاري في الوقت الحالي يتراوح بين 25 و30%.

وأشار رئيس لجنة التطوير العقاري إلى أن الدولة تستحوذ على 90% من طلبات السكن من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، بينما يظل 10% من طلبات الشراء أمام المطورين العقاريين.

وأكد فوزي أن المضاربة في السوق العقارية اختفت تمامًا، وكل مَن استثمر وضارب في السوق العقارية تخارج منها نتيجة استقرار سعر الدولار، لافتًا إلى أن المشترين الحاليين في السوق إما من المصريين في الخارج وإما من راغبي السكن.

وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري أن السوق حاليًّا في حالة تحتاج إلى إطار تنظيمي واضح يضمن حقوق العملاء، ويعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين، ويسهم في رفع جودة السوق العقارية بشكل عام.

جاء ذلك خلال انطلاق فاعليات معرض سيتي سكيب مصر2025 في نسخته الرابعة عشرة، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر حتى27 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

ويُعد سيتي سكيب الحدث العقاري الأبرز في مصر والمنطقة، ويُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

