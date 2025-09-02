بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية في طرح المرحلة الجديدة من أراضي مشروع مسكن بأنواعه المتوسطة والمتميزة والأكثر تميزا، حيث تم الإعلان عن الأماكن والأسعار ويبدأ الحجز بداية من 14 سبتمبر الجاري عبر موقع مسكن، هنا

وجاءت تفاصيل أراضي الإسكان المتوسط على النحو التالي:

جدية الحجز في أراضي الإسكان المتوسط 25 ألف جنيه، حيث تتواجد الأراضي في 8 مدن جديدة، بإجمالي ۱۳۳۱ قطعة أراض بمساحات متنوعه.

وجاءت الأسعار والأماكن على النحو التالي:

1- أسوان الجديدة، سجل سعر المتر 3655 جنيها، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 209 أمتار،779 ألف جنيه وحتى 855 ألفا وفقا لتميز كل قطعة.

2- أسيوط الجديدة، سجل سعر المتر 4170 جنيها، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 150مترا، 721 ألف جنيه وحتى 990 ألف جنيه، وفقا لتميز كل قطعة.

3- السادات، سجل سعر المتر 4230 جنيها، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 209 أمتار، 919 ألف جنيه وحتى 990 ألفا وفقا لتميز كل قطعة.

4- العاشر من رمضان، سجل سعر المتر 5655 جنيها، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 276 مترا، مليونا و654 ألف جنيه وحتى مليون و252 ألف وفقا لتميز كل قطعة.

5- المنيا الجديدة، سجل سعر المتر 3960 جنيها، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 150 مترا، 697 ألف جنيه وحتى 993 ألفا وفقا لتميز كل قطعة.

6- برج العرب الجديدة، سجل سعر المتر 4485 جنيها، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 209 أمتار، 956 ألف جنيه وحتى 993 ألفا وفقا لتميز كل قطعة.

7- حدائق أكتوبر، سجل سعر المتر 4930 جنيها، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 150 مترا، 779 ألف جنيه وحتى 808 آلاف جنيه وفقا لتميز كل قطعة.

8- حدائق أكتوبر، سجل سعر المتر 4160 جنيها، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 207 أمتار، مليونا و246 ألف جنيه وحتى مليون و240 ألف وفقا لتميز كل قطعة.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي:

اقرأ أيضًا:

موعد الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا وسكن مصر وجنة والإسكان الحر

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

بمقدم 25 أو50 ألف جنيه.. أماكن شقق سكن لكل المصريين7