وزير الإسكان يبحث تعظيم الاستفادة من إعلانات الطرق وتحسين المظهر الجمالي

05:06 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

المهندس شريف الشربيني

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية لمتابعة الاشتراطات والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة، في إطار قانون تنظيم الإعلانات رقم 208 لسنة 2020.

وبحسب بيان، أكد الوزير أن الاجتماع يهدف لتعظيم الاستفادة من الإعلانات، وتحسين المظهر الحضاري والجمالي للطرق، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية والجمالية.

كما استعرضت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، تفاصيل القانون وإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بوضع الإعلانات واللافتات، ومعايير السلامة والسيولة المرورية.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان إعلانات الطرق
