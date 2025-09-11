نائب وزير الإسكان يتابع منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الصرف الصحي بمدينة دهب، بحضور مسؤولي قطاع المرافق بالوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.

واطّلع نائب وزير الإسكان على عرض قدمته شركة شمال وجنوب سيناء حول موقف روافع الصرف الصحي، ومحطة المعالجة القائمة، وعلاقة المنظومة المكانية بالبحر الأحمر، موجّهًا بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المحطة وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد.

كما تابع الدكتور سيد إسماعيل، منظومة التخلص الآمن من المياه المعالجة، وأكد ضرورة الإسراع في التنسيقات اللازمة بهذا الشأن، مشددًا على الالتزام بالمعايير والقوانين المنظمة لاستخدام المياه المعالجة، في ضوء الاعتماد على تكنولوجيا المعالجة الثلاثية.

ووجّه نائب وزير الإسكان بمتابعة الأعمال الجارية، على أرض الواقع، ورفع تقارير دورية بالمستجدات وفقًا لما نوقش في الاجتماع، مثمنًا الجهود المبذولة من الجهات التنفيذية، ومؤكدًا أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز المهام في التوقيتات المقررة.

