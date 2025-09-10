كتب- محمد عبد الناصر:

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا للجنة التنسيقية العليا، اليوم الأربعاء، بحضور مسؤولي الوزارة ونواب ومساعدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، مؤكدًا أهمية هذا الاجتماع الدوري، لدفع معدلات العمل، وتبادل التجارب والخبرات بين أجهزة المدن الجديدة.

وأشار الشربيني إلى أن اجتماع اليوم يستهدف عددًا من الموضوعات؛ حيث إنه فرصة لتوحيد الفكر والأهداف واستعراض كل تفاصيل المشروعات التي يتم العمل عليها، بجانب مناقشة الرؤية المستقبلية، ويعد هو القناة الأولى للتواصل مع كل رؤساء الأجهزة لطرح ومناقشة كل الموضوعات والتحديات والعمل على حلها، والاستماع إلى كل الاقتراحات ودراسة تنفيذها.

وتناول الاجتماع ملف الموارد والإيرادات، وفي هذا الصدد أوضح المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعظيم الموارد والإيرادات وترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى تحديد الأولويات بشأن كل الأعمال داخل نطاق كل مدينة، بجانب التركيز على تسليم الوحدات السكنية للحاجزين.

ووجه الوزير رؤساء الأجهزة بوضع تصور بشأن تعظيم الإيرادات، وإجراء حصر بكل الأراضي الشاغرة بالمدينة؛ لطرحها وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد الوزير أن هناك دورًا على رئيس جهاز المدينة لمتابعة كل الأعمال والإجراءات الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها بشكل يومي، واضعين في الاعتبار الالتزام بقواعد الأمن والسلامة بالموقع، بجانب الاهتمام بملف صيانة الطرق والمحاور بكل المدن؛ حيث إن هذا الملف من شأنه الحد من حوادث الطرق وعدم وجود أية إعاقة للمارة أو السيارات، موجهًا بأهمية العمل على تنفيذ أعمال صيانة الطرق بشكل دائم، سواء رئيسية أو داخلية، واستمرار المتابعة الدورية من مسؤولي الأجهزة على الأرض، لتكون هناك نتيجة بشكل حقيقي، بجانب أعمال رفع الكفاءة للطرق التي تحتاج إلى ذلك، والاهتمام بأعمال النظافة وإزالة المخلفات.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الجارية بالمدن الجديدة لفصل الشتاء والأمطار، والتأكد من جاهزية مصارف الأمطار وأجهزة كل مدينة للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ، مؤكدًا أهمية العمل على التأكد من أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق في المباني الإدارية والمخازن والمحطات التابعة للوزارة، مع وجود أجهزة إنذار متطورة لديها القدرة على التعامل مع الموقف بشكل سريع، بجانب التأكد من وجود هذه المنظومة بكل المنشآت الحيوية بكل مدينة.

ووجه الوزير، في ما يخص ملف تقنين الأراضي، بالعمل على دراسة كل الطلبات المقدمة بالتقنين، وتنفيذ أعمال الترفيق للأراضي وتسليمها، والانتهاء من الحالات التي أتمت إجراءاتها.

