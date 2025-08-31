وزير الإسكان يتابع مشروع المماشي السياحية بمدينة 6 أكتوبر

القاهرة- أ ش أ:

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، مشروع المماشي السياحية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك خلال عقده اجتماعا بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، ضمن سلسلة اجتماعات متابعة المشروعات بالمدن الجديدة.

واستعرض الاجتماع، عناصر وأهداف إقامة مشروع المماشي السياحية بالمدن الجديدة والتي تتضمن مسارات للدراجات وأنشطة رياضية واجتماعية وتجارية، وتستهدف تعظيم الاستفادة وحسن استغلال المساحات الموجودة في المدن الجديدة وتجميل تلك المساحات.

واستعرض رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر المهندس محمد مصطفى، خلال الاجتماع، الموقف الخاص بالمشروعات القائمة بالمماشي السياحية بالمدينة، والتي تضم مباني مولات ومحالا تجارية ومباني مطاعم وغيرها، كما تضم مسطحات خضراء وأماكن جلوس عامة، وتم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المماشي الجاري تنفيذها.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الإسكان على عدم السماح بالتعدي على الطريق والذي يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، واستمرار متابعة تطبيق والالتزام بالضوابط الموضوعة والهدف المرجو من تلك المشروعات.