مبادرة لإعادة شراء الوحدات السكنية بعد عامين بعائد 30%

أطلقت شركة IGI للتطوير العقاري، مبادرة جديدة لبيع الوحدات السكنية تحدث لأول مرة في السوق العقاري المصري.

ووفقا للمبادرة يمكن للعملاء الآن شراء أي وحدة مع الاستفادة من إعادة الوحدة مرة أخرى إلى الشركة بعد مرور عامين بعائد يصل إلى 30%.

فيما يعنى لو كانت الوحدة بمليون جنيه ويريد صاحبها إعادتها إلى الشركة سيحصل على مليون و300 ألف جنيه.

وقال المهندس شريف مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة IGI، إن العقار أثبت بما لا يدع مجال للشك أنه الاستثمار الآمن على مدار سنوات عديدة، لافتا إلى أن هذه المبادرة توفر فرصة للادخار والاستثمار المناسب لامكانيات المواطنين المالية.

وتابع: السوق يشهد متغيرات وتحولات كثيرة في ظل الجدل والتساؤل من قبل الكثيرين ممن في حيرة عن الطريقة الامثل لاستثمار مدخراتهم سواء بالعقار أو الذهب أو البنوك.

وأكد أن فكرة ضمان إعادة الوحدة للشركة بنسبة 30% بعد عامين يوفر للمستثمرين فرصة آمنة لتنمية أموالهم وتحقيق أعلي عائدات استثمارية، واعتقد أن العرض سيكون نقطة تحول في تجربة الاستثمار العقاري في مصر.

