وزير الإسكان يتابع موقف عدد من المشروعات بمحافظة مطروح -تفاصيل الزيارة

وصلَ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة مطروح، لمتابعة موقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، والتي يتولَّى تنفيذها عدد من جهات وزارة الإسكان، حيث كان في استقباله اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، وبحضور مسؤولي الوزارة والمحافظة.

وأعرب الشربيني عن سعادته اليوم لزيارة محافظة مطروح، مثمنًا التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة مطروح؛ لا سيما في نطاق منطقة الساحل الشمالي الغربي، واليوم تأتي هذه الزيارة لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان داخل المحافظة من خلال الجهات التابعة لها؛ والتي تتمثل في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز المركزي للتعمير، مؤكدًا دعمه الكامل للمحافظة وأهل مطروح في كل ما يخص ملفات عمل وزارة الإسكان من مشروعات مياه وصرف صحي وإسكان ومرافق.

ورحَّبَ اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بزيارة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، للمحافظة في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بمحافظة مطروح، والحرص على متابعة تنفيذ المشروعات والإسراع بها.

ومن المقرر أن يعقد وزير الإسكان ومحافظ مطروح اجتماعًا مع عدد من مسؤولي الجهات المنفذة للمشروعات بمطروح؛ لعرض الموقف التنفيذي لها والوقوف على تفاصيلها وتذليل أية عقبات لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين، بجانب القيام بجولات تفقدية بعددٍ من المشروعات.

