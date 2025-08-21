الإسكان: الانتهاء من إجراء القرعتين 17 و18 للمواطنين بالعبور الجديدة

كتب- عمرو صالح:

أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من فعاليات القرعتين العلنيتين رقم 17 و18 لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي وتم توفيق أوضاعهم حتى 31 يوليو 2025، وذلك في مناطق القادسية والأمل والكيلو 48 سابقًا بمدينة العبور الجديدة.

وأكد الوزير استمرار الجهود لتقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة، وإنشاء مجتمعات متكاملة ومخططة.

أقيمت فعاليات القرعتين في مقر جهاز مدينة العبور الجديدة، بحضور أحمد إسماعيل جبر، رئيس الجهاز، وإيهاب حسن، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وممثل مجلس الدولة، وعزة رمضان، رئيس الإدارة المركزية بقطاع الشئون العقارية والتجارية، وعدد من المسؤولين بالقطاع.

وتضمنت القرعتان تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة (209م، 276م، 350م، 400م، 450م، 500م2)، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم.

وأوضح رئيس جهاز العبور الجديدة أن هذه الخطوة جاءت بعد فحص دقيق لبيانات المستحقين لضمان عدالة التوزيع، مشيرًا إلى أن هذه القرعة تمثل جزءًا من جهود الدولة لتوفير فرص تملك الأراضي ضمن خطط التنمية الشاملة وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.

وأضاف أن الجهاز يعمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري، مؤكدًا الحرص على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم.

وشهدت القرعتان حضورًا كبيرًا من المواطنين الذين تابعوا السحب العلني وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل، وتسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات.

وخلال الفعاليات، استمع رئيس الجهاز إلى استفسارات المواطنين، وأكد استمرار تقديم الدعم وتيسير الإجراءات، مع العمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية في مختلف المناطق.

