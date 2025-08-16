فرصة جديدة لحجز الوحدات المتبقية من شقق الإسكان المتوسط

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي وعدم التمويل العقاري، في حجز الشقق المتبقية من وحدات سكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل غدًا الأحد 17 أغسطس.

ويكون هذا الحجز للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في أيام حجز الوحدات السكنية بالمدن المتقدمين عليها، كما يكون الحجز بالأسبقية.

وجاءت خريطة الوحدات المتبقية على النحو التالي:

- 17 وحدة متبقية بمدينة حدائق العاصمة.

- 155 وحدة متبقية بمدينة حدائق أكتوبر.

- 31 وحدة متبقية بمدينة 6 أكتوبر.

- 271 وحدة متبقية بمدينة 15 مايو.

- 410 وحدات متبقية بمدينة بدر.

وأكد الصندوق، أن الموقع الإلكتروني للحجز عمل بكفاءة كبيرة طوال أيام الحجز؛ حيث لم ترد أية شكوى من المواطنين بخصوص وجود مشكلات تقنية بالدخول إلى الموقع الإلكتروني بالمواعيد المحددة للحجز، ويرجع ذلك إلى تطوير البنية الرقمية ورفع كفاءة الموقع الإلكتروني للصندوق، بما يتلاءم مع تطلعات المواطنين.

وتم حصر الوحدات السكنية المتبقية بالمدن المختلفة وذلك في جميع أيام الحجز الإلكتروني ضمن الطرح الأول لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين متوسطي الدخل، ثم جمعها في ملف PDF واحد يتم نشره عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، اضغط هنا.

اقرأ أيضًا:

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

طرح شقق لأول مرة.. تفاصيل وحدات الإسكان الأخضر بسكن لكل المصريين 7

بمقدم 25 أو50 ألف جنيه.. أماكن شقق سكن لكل المصريين7