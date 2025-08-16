إعلان

"الشربيني" يتفقد مشروعات المرحلة العاجلة للأراضي البديلة بـ"شمس الحكمة"

02:43 م السبت 16 أغسطس 2025

وزير الإسكان يتفقد مشروعات المرحلة العاجلة للأراضي

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال مرافق المرحلة العاجلة للأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة، بجانب متابعة مخطط تنمية منطقة غرب رأس الحكمة، يرافقه مسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة العلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي ورأس الحكمة الجديدة.

وتابع "الشربيني"، خلال الجولة الأعمال الجارية بالطرق والمرافق والكهرباء لقطع الأراضي البديلة في منطقة شمس الحكمة، واستمع إلى شرح عن الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال التي تشمل تصميم وتنفيذ أعمال الطرق وشبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة وتتمثل في مشروعات (مياه - حريق ري - صرف صحي - صرف مطر)، والمرحلة الأولى من محطة المعالجة، بجانب تنفيذ مدرسة تجريبي بالمنطقة.

ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، لمتابعة مخطط تنمية غرب رأس الحكمة والمزمع إقامته على مساحة 93 ألف فدان وبواجهة شاطئية 10 كم ويهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

بدوره، شدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المتبقية بمنطقة شمس الحكمة خاصة المدرسة التي يتم تنفيذها لدخولها الخدمة وتشغيلها، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بتوفير الخدمات لأهالي المنطقة، وتوفير حياة كريمة لهم في مجتمعات حضارية.

وزير الإسكان يتفقد مشروعات المرحلة العاجلة للأراضي البديلة بـشمس الحكمة (1)

