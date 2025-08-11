كتب- محمد سامي:

عقد مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اجتماعًا برئاسة هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أمس الأحد، واعتمد المجلس تقرير الأداء المالي والتشغيلي للنصف الأول من العام.

وأظهرت نتائج الأعمال تسجيل مبيعات عقارية بلغت 211 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025، مقارنةً بنحو 133 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو تجاوزت 59%، وهو أعلى مستوى مبيعات نصف سنوي في تاريخها، رغم عدم إطلاق أي مشروعات عقارية جديدة خلال هذه الفترة.

وأسهم مشروع "ساوث ميد" على الساحل الشمالي، وَفق بيان مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والذي يحمل علامة TMG، للبورصة المصرية في دفع الأداء بقوة، حيث سجل مبيعات وحجوزات بلغت 106 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام، لترتفع المبيعات المتراكمة للمشروع إلى 384 مليار جنيه خلال عام واحد فقط من إطلاقه في يوليو 2024.

وأكدت الإدارة أن هذه الأرقام تعكس قوة العلامة التجارية وثقة العملاء محليًّا ودوليًّا، واستمرار الطلب القوي على مشروعات المجموعة.

وسجل القطاع الفندقي للمجموعة إيرادات إجمالية بلغت 7.17 مليار جنيه، مقابل 5.15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 39%، وحققت الأنشطة ذات العائد الدوري والخدمات إيرادات بقيمة 4.6 مليار جنيه، مقارنة بـ2.7 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2024، بنمو 68%.

وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، على مستوى الأداء المالي، تحقيق قفزة كبيرة في مؤشرات الربحية خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بنمو المبيعات العقارية والقطاع الفندقي والأنشطة الخدمية.

وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة 363.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنةً بـ245 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 48%.

وأوضحت الشركة أن هذا الرصيد يتمتع بموقف مالي مستقر وجودة عالية من العملاء، وسيتم إثباته في الإيرادات عند تسليم الوحدات وفقًا للجداول التعاقدية.

وسجلت الإيرادات الإجمالية للمجموعة نحو 24.39 مليار جنيه، مقابل 17.02 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024، بنمو 43%، وارتفع صافي الربح المجمع بعد الضرائب إلى نحو 8.1 مليار جنيه، مقارنة بـ4.8 مليار جنيه، محققًا زيادة نسبتها 69%.

وبلغ صافي الربح، على مستوى القوائم المستقلة، دون نتائج أعمال الشركات التابعة 275 مليون جنيه، مقابل 264 مليون جنيه في النصف الأول من 2024، بنسبة نمو 4.3%.