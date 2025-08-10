كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال مشروع ربط التغذية الكهربائية للحي الرابع على "محطة نقل الكهرباء بدر 3" بمدينة بدر، والتي توجد في مدخل المدينة من على طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي وذلك لتخفيف الأحمال عن "محطة نقل الكهرباء بدر 1".

وأشار وزير الإسكان، في بيان اليوم، إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لتوفير البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار وتلبية التوسعات العمرانية والتنموية الجديدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس السيد إبراهيم أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن مشروع ربط الحي الرابع على محطة نقل الكهرباء بدر 3 تم بعد الاختبارات على خطوط ومسارات كابلات "الجهد المتوسط" الجديدة للحي الرابع، منوهًا بأن عملية الربط الجديدة ستسهم في استقرار الأحمال بالحي الرابع وعدم تذبذب التيار الكهربائي وعدم انقطاع التيار بشكل متكرر كما كان يحدث سابقًا نظرًا للتوسعات العمرانية، لافتًا إلى أنه تم ربط الخطوط الكهربائية للمشروع على 2 مغذي خروج.

وأفاد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأن جميع أعمال الربط الكهربائي تمت بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي، مشيرًا إلى أن تنفيذ تلك المحطة يهدف لتوفير القدرة الكهربائية لجميع العقارات وقطع الأراضي والوحدات السكنية والمنشآت التجارية والإدارية والمصانع نتيجة التوسع العمراني والإنشاءات الكثيرة التي تمت في الفترة الأخيرة بالمدينة وتحتاج إلى توفير الكهرباء بجانب زيادة نسبة الإشغال داخل جميع أحياء مدينة بدر.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ المشروع تحت إشراف وبمشاركة كل من المهندس عبد الناصر محمد، نائب رئيس الجهاز للكهرباء والمشروعات، والمهندس هشام بدر الدين، المشرف العام على إدارة الكهرباء، والمهندسة هديل عادل، مدير إدارة الكهرباء بالجهاز، ومتابعة المهندس محمد على، مدير إدارة الصيانة في كهرباء الجهاز، والمهندس عبد القادر إبراهيم من إدارة الكهرباء بالجهاز.

