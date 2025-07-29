كتب- محمد عبدالناصر:

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل بمشروع "الممشى السياحي" بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد من قيادات الوزارة، ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز المدينة، وعدد من المعنيين بالمشروع.

يأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير لمتابعة مشروعات التنمية والتطوير الجاري تنفيذها في المدن الجديدة، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المساحات غير المستغلة وتقديم خدمات حضارية ومتنوعة للمواطنين.

وتناول الاجتماع عرضًا شاملًا لمكونات مشروع الممشى السياحي بمدينة الشيخ زايد، والذي يضم مسارات مخصصة للدراجات، ومناطق مخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية، وأخرى اجتماعية وثقافية وتجارية، إلى جانب مساحات خضراء مفتوحة وأماكن عامة للجلوس، بما يعكس رؤية الوزارة نحو توفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق جودة الحياة.

وخلال الاجتماع، أوضحت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن المشروع يضم عدة مولات تجارية ومبانٍ مخصصة للمطاعم والمقاهي، وقد تم بالفعل تسليم عدد منها إلى الشركات المطورة التي بدأت في تشغيلها واستقبال الزوار.

وأضافت أن الجهاز يعمل على متابعة أعمال التشغيل والصيانة بشكل مستمر، مع تنفيذ حملات دورية لرفع الإشغالات وإزالة أي تعديات على حرم الطرق أو المساحات العامة.

وفي هذا السياق، شدد وزير الإسكان، على أهمية الحفاظ على النظام العام داخل المدينة، وعدم السماح بأي تعديات أو إشغالات تعوق الحركة المرورية أو تعطل انسيابية حركة المواطنين داخل الممشى السياحي، مؤكدًا استمرار تنفيذ الحملات اليومية لضبط المخالفات ورفع الإشغالات غير القانونية.

واختتم الوزير الاجتماع، بتأكيد أهمية استكمال المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، ومراعاة معايير التصميم الحضاري، بما يواكب جهود الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية ذكية ومستدامة توفر بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

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