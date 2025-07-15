لـمَن الأولوية؟| رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 7.. احصل عليها الآن

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي في طرح كراسة الشروط اليوم الثلاثاء15 يوليو، ضمن طرح المرحلة الثانية من شقق سكن لكل المصريين7 لمحدودي ومتوسطي الدخل.

تحميل كراسة الشروط

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن بداية التقديم ستكون يوم 28 يوليو 2025، وطرح كراسة الشروط للتحميل بصورة إلكترونية "أونلاين" من خلال الرابط الإلكتروني هنا أو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق هنا.

طريقة التقديم

يتم التقديم عن طريق إنشاء حساب خاص بالمتقدم على منصة مصر الرقمية، وسداد مصاريف التسجيل بصورة إلكترونية، من خلال طرق الدفع الإلكتروني المتاحة بمنصة مصر الرقمية؛ حتى يتمكن من الاطلاع على كراسة الشروط، لمنع تكرار الازدحام أمام مكاتب البريد المميكن للحصول على كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

ويضم الطرح الجديد113 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى99792 وحدة سكنية، يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

ويضم هذا الطرح، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي، شققًا جاهزة للتسليم بمقدم جدية حجز25 ألف جنيه، ووحدات سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال36 شهرًا بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

ويشمل هذا الطرح المتقدمين السابقين، كما توجد شقق للمتقدمين لأول مرة في عدد من المحافظات والمدن الجديدة؛ على أن تكون الأولوية أيضًا للمتقدمين السابقين في سكن لكل المصريين 5.

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