كتب- محمد عبدالناصر:

يشهد الساحل الشمالي هذا الصيف طفرة غير مسبوقة في أسعار الفلل والوحدات المصيفية، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير بسبب ارتفاع تكلفة التنفيذ من مواد البناء والأراضي بجانب الطلب الكبير على الشراء من المواطنين.

وفي التقرير التالي نرصد أغلى المشروعات في مناطق الساحل الشمالي وفقا لشركات التسويق العقاري والتي جاءت على النحو التالي:

أغلى فيلا في الساحل الشمالي:

أغلي وحدة في الساحل الشمالي خلال الفترة الحالي جاءت في مشروع June التابع لشركة سوديك، حيث تجاوز سعر المتر 800 ألف جنيه، حيث سجلت الفيلا الـ 278 مترا ما يقرب من 228 مليون جنيه.

ويقع مشروع June فى الكيلو 192-193 بطريق الإسكندرية – مرسى مطروح في منطقة رأس الحكمة، ويبدأ تسليم المشروع خلال الشهرين المقبلين على أن تستمر عمليات التسليم حتى 2029.

ويوجد في هذا المشروع فلل تتراوح أسعارها بين 18 مليون وحتى 21 مليون جنيه بمساحات 110 متر وحتى 133 مترا.

2- The Waterway

وصل سعر المتر لـ 570 ألف جنيه في مشروع The Waterway في الساحل الشمالي وتحديدا في منطقة رأس الحكمة، حيث سجلت الفيلا الـ 485 متر ما يقرب من 275 مليون جنيه.

فيما وصل سعر أقل وحدة 8 ملايين و300 ألف وهي عبارة عن استوديو 77 مترا.



3- كريستالين - سيلفرساندز:

وتقدم شركة أورا للتطوير العقاري واحدا من أهم مشروعات الساحل الشمالي والذي يقع في منطقة سيدي حنيش، حيث سجلت سعر الفيلا الـ 346 مترا ما يقرب من 121 مليون جنيه إلى 126 مليون جنيه.



4- وسجلت سعر الفيلا الـ 325 مترا في مشروع سمر لشركة الأهلي صبور في الساحل الشمالي 104 مليون جنيه.

وتراوحت أسعار الشاليهات في المشروع من 10 ملايين إلى 12 مليون جنيه لمساحة 95 مترا وحتى 135 مترا.



5- لافيستا إيست باي

وسجل سعر المتر في مشروع لا فيستا إيست باي الساحل الشمالي 250 ألف جنيه، حيث سجل توين هاوس الـ 400 متر ما يقرب من 100 مليون جنيه.

كما سجلت أسعار الشاليهات في هذا المشروع 17 مليون إلى 25 مليون لمساحة 150 مترا.



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