مقدم 150 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأشعار شقق الإسكان المتنوع

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان في حجز شقق الطرح الأول بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان حيث بدأ حجز أكثر من 35 ألف شقة في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

ويستمر الحجز حتى يوم 12 يونيو الجاري، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز هنا.

ومن اهم المشروعات المطروحه حاليا هو الإسكان الممتنوعن وجاءت تفاصيله على النحو التالي:

يبلغ مقدم الحجز في شقق الإسكان المتنوع 150 ألف جنيه، بجانب 1000 جنيه مصروفات إدارية، ويتم سداد 30% من ثمن الوحدة قبل الاستلام، و70% على 3 و5 و7 سنوات بفائدة البنك المركزي + 2.5%.

1- في محافظة الإسماعيلية طرح 7480 وحدة، سجل سعر المتر 12 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 164 متر، مليون و970 ألف جنيه.

2- مدينة السلام طرح 3212 وحدة، سجل سعر المتر 20 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 90 متر، مليون و800 ألف جنيه.

3- مدينة المطرية طرح 2942 وحدة، سجل سعر المتر 25 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 90 متر، 2 مليون و250 ألف جنيه.

4- طرح 2422 وحدة بمحافظة الإسكندرية، سجل سعر المتر 15 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 110 متر، مليون و650 ألف جنيه.

هذا الطرح يتم بدون شروط، حيث يتواجد بعض الضوابط للتقديم وجاءت على النحو التالي:

1- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على كراسة الشروط وعلمه بكل ما جاء بها وقبوله لكافة الاشتراطات الموجودة بها.

2- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على الشروط والأحكام الخاصة بالحجز الإلكتروني وعلمه وقبوله لها.

3- يقر المتقدم للحجز بمسئوليته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به على الموقع الإلكتروني، وكذلك مسئولياته الكاملة على كافة الأحداث التي تتم من خلال اسم المستخدم الممنوح له.

4- تعديل بيانات حجز الوحدات مسموح به أثناء الإدخال فقط قبل إرسال طلب التسجيل.

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