نقيب المهندسين يفتتح مصيف المهندسين الجديد بمرسى مطروح

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مصيف نقابة المهندسين المصرية الجديد بمدينة مرسى مطروح، وذلك ضمن خطة لدعم الأنشطة الاجتماعية والترفيهية المقدمة لأعضائها وأسرهم، وتوفير خدمات مصيفية متكاملة تليق بمكانة المهندس المصري.

شهد حفل الافتتاح، حضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور هشام سعودي، والدكتور أحمد البدوي السيد، وكلاء النقابة، والمهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة، والدكتور معتز طلبة، أمين الصندوق، والمهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد، والمهندس خالد عبد الله، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بمطروح، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النقابة والقيادات النقابية.

وأعرب "النبراوي"، عن شكره العميق لمحافظ مطروح، لما قدمه من دعم للنقابة وتذليل للعقبات التي واجهت تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن المصيف يمثل حلمًا طال انتظاره للمهندسين، وقد تحقق بفضل تضافر الجهود، بدءًا من تخصيص قطعة الأرض، ومرورًا بأعمال الإنشاء واستخراج التراخيص، وانتهاءً بتوصيل المرافق والانتهاء من التجهيزات.

وقال النبراوي: "هذا المصيف كان أحد الأصول المعطّلة، واليوم أصبح أصلًا نشطًا يخدم المهندسين وأسرهم، وقريبًا ستُضاف أصول أخرى للنقابة، بفضل العمل الدؤوب من مجلسها".

كما أشاد بالدور البارز للمهندس محمود عرفات في متابعة وإنجاز المشروع، مؤكدًا حرص النقابة على الجمع بين الدور المهني والخدمي، وتوفير بيئة اجتماعية تليق بأعضائها.

وعبّر الدكتور هشام سعودي، عن سعادته بافتتاح المصيف، مشبهًا إياه بـ"الابن" الذي نشأ في كنف نقابة الإسكندرية منذ مراحله الأولى، إلى أن استكملت نقابة مطروح مسيرته حتى اكتمل، موجهًا التحية للمهندس طارق النبراوي الذي وضع حجر الأساس للمشروع عام 2017، ومثمنًا روح التعاون التي سادت بين أعضاء مجلس النقابة حتى خرج المصيف في أبهى صورة.

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