مقدم 200 ألف.. تفاصيل شقق مشروع ديارنا في القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان، في إتاحة حجز شقق مشروع ديارنا بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان حتى يوم 12 يونيو الجاري، حيث تم طرح أكثر من 35 ألف شقة في عدد من المحافظات والمدن الجديدة ضمن الطرح الأول من الـ 400 ألف شقة.

ومن أهم المدن التي تتواجد بها شقق ديارنا، مدينة القاهرة الجديدة، حيث سجل سعر المتر فيها 20 ألف جنيه، وسجلت الشقة الـ 129 مترًا إلى 2 مليون و580 ألف جنيه، وللحجز في هذا المشروع يتم سداد 200 ألف جنيه مقدم حجز في بنك التعمير والإسكان، على أن يكون تسليم هذه الوحدات بعد سنتين كحد أدنى.

ويتم سداد 50% من ثمن الوحدة على سنتين قبل الاستلام، و50% على 3 و5 سنوات بفائدة البنك المركزي + 2.5%.

ويمكن الحجز من خلال الرابط التالي، من هنا. https://www.hdb-reservation.com/hdb

ويتم إتاحة هذا الطرح بدون شروط، حيث توجد بعض الضوابط للتقديم على النحو التالي:

1- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على كراسة الشروط وعلمه بكل ما جاء بها وقبوله للاشتراطات الموجودة بها.

2- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على الشروط والأحكام الخاصة بالحجز الإلكتروني وعلمه وقبوله لها.

3- يقر المتقدم للحجز بمسئوليته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به على الموقع الإلكتروني، وكذلك مسئولياته الكاملة عن كل الأحداث التي تتم من خلال اسم المستخدم الممنوح له.

4- تعديل بيانات حجز الوحدات مسموح به أثناء الإدخال فقط قبل إرسال طلب التسجيل.

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