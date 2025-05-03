وزير الإسكان ومحافظ السويس يتفقدان مشروع رافع مياه السخنة "الندى"

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق حامد الشاذلى، محافظ السويس، مشروع رافع مياه السخنة ( الندى ) لتغذية مدينة السلام ۱ - ۲، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة السويس، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتجول الوزير بمكونات المشروع حيث تفقد مبنى الطلمبات ولوحات التوزيع، مستمعا لشرح تفصيلي حول مكوناته، حيث أشار اللواء أمين شوقي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الرافع يتضمن مباني "الادارة والطلمبات والأمن" ويعمل بطاقة ٢٦ ألف م3/يوم.

ووجه وزير الإسكان خلال الجولة بالانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بمشروع رافع مياه السخنة ( الندى ) حتى يحقق المستهدف منه كاملا.

اقرأ أيضًا:

موعد وتفاصيل الطرح الجديد لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل

أكبر طرح للوحدات السكنية.. ننشر أسعار شقق جنة والإسكان الحر (150 ألفًا مقدم حجز)