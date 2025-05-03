نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لتحديث أكواد مياه الشرب والصرف

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا للجنة التنسيقية العليا لتحديث أكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور أعضاء اللجنة، ورؤساء اللجان الدائمة، وأعضاء اللجنة التنظيمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير هذا القطاع الحيوي وتحسين كفاءته واستدامته.

وأكد نائب الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية تحديث الأكواد الفنية المنظمة لمجالات التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة، بما يضمن الحفاظ على الأصول والمرافق، ورفع كفاءتها التشغيلية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الذكية، إلى جانب تطبيق مبادئ هندسة تقليل القيمة واستخدام المنتجات المحلية لدعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح أن استراتيجية وزارة الإسكان تقوم على تعزيز البحث العلمي وتكامل الأدوار بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، المسؤول عن إصدار الأكواد، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي باعتباره الجهة الرقابية المحايدة، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قطاع المرافق.

واستعرض الاجتماع آليات ومنهجية العمل لتحديث 21 كودًا خاصًا بمنظومة المياه، وأولويات الإصدار وفقًا للاحتياجات الفنية والمرحلية.

من جانبه، شدد الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، على أهمية الإسراع في إصدار الأكواد وفق جدول زمني محدد، مع الالتزام بترشيد الموارد والحفاظ على الاستثمارات.

وفي ختام الاجتماع، أُقرت عدة توصيات، أبرزها الإسراع في إنجاز خطة تحديث الأكواد حسب الأولويات الفنية، بما يسهم في دعم كفاءة واستدامة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

يُذكر أن اللجنة التنسيقية العليا تضم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء في قطاع المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وتعد أحد الأذرع الفنية الرئيسية في دعم تطوير هذا القطاع الاستراتيجي.

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