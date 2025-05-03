وزير الإسكان يتابع إنشاء مستشفى ومجمع ورش حرفية بالعبور

كتب- محمد عبدالناصر:

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينة العبور، تشمل مشروع مستشفى جديد بسعة 189 سريرًا، ومجمع ورش حرفية يضم 76 ورشة، وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق والمسطحات الخضراء بالحي الثامن، إلى جانب جهود إزالة المخالفات والتصدي للظواهر العشوائية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تنفيذ المشروعات وفق المواصفات الفنية والمعايير القياسية، والانتهاء منها في التوقيتات المحددة، مع التشديد على عدم السماح بعودة أي مخالفات تمت إزالتها.

وفي سياق متصل، قام المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بجولة ميدانية لتفقد أعمال تنفيذ المستشفى الجديد بمنطقة التبة بين الحيين الثالث والثامن، مشيرًا إلى أن المشروع يقام على مساحة 17 ألف متر مربع، ويضم أقسامًا متكاملة تشمل العناية المركزة، الحضانات، غرف العمليات، وحدات الغسيل الكلوي، أقسام القلب والمناظير والطوارئ، إلى جانب المعامل، بنك الدم، والعيادات الخارجية، وأوضح أن الأعمال الإنشائية والتشطيبات وصلت إلى مراحل متقدمة.

كما تفقد رئيس الجهاز مشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية بالمنطقة الصناعية الأولى، الذي يتضمن 76 ورشة بمسطح 45 مترًا مربعًا لكل منها، إلى جانب مبنى خدمي يضم كافيتريا، مصلى، محال تجارية، ودورات مياه، ويُنفذ على أعلى مستوى من الجودة في الأعمال الإنشائية والتشطيبات.

وأكد "رشاد"، استمرار العمل في تنفيذ أعمال تطوير الطرق والأرصفة والممرات بالحي الثامن، ضمن خطة تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة المناطق السكنية.

وفي إطار جهود مكافحة المخالفات، أطلقت أجهزة المدينة حملات مكبرة بالتعاون مع الجهات الأمنية، أسفرت عن رصد مخالفات بنائية في عدة أحياء، أبرزها الأول والرابع والتاسع، حيث تم تحرير محاضر، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة.

كما شنت الإدارات التنفيذية حملة موسعة لمواجهة ظاهرة النباشين، أسفرت عن ضبط ومصادرة 11 مركبة "تروسيكل" و4 مركبات "توك توك"، إضافة إلى إزالة إشغالات من الحي الثاني والمنطقة الصناعية الأولى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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