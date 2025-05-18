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هيئة المجتمعات تنفي تعديل اشتراطات الأراضى الخاضعة لرسوم تحسين طريق القاهرة

04:56 م الأحد 18 مايو 2025

أرشيفية

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الإسكندرية

كتب- محمد عبدالناصر:

نفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما تردد بشأن تعديل اشتراطات الأراضى الخاضعة لرسوم تحسين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لتشمل كل المشروعات والأراضي على عمق ٥ كيلو مترات من الطريق بدلا من كيلو واحد.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن اشتراطات الأراضى الخاضعة لرسوم تحسين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى هي على عمق كيلو واحد فقط، وأن ما تردد عار تماما من الصحة.

وناشدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جميع من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة قبل نشر أي بيانات أو معلومات بشأن الهيئة أو أجهزة المدن الجديدة، مطالبةً بإستيقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة ودرء الشائعات.

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هيئة المجتمعات العمرانية الإسكندرية طريق القاهرة الإسكندرية
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