شركة «Kleek Developments» تتواجد في 3 معارض عقارية خلال مايو الجاري

تعتزم شركة Kleek Developments المشاركة في 3 فعاليات عقارية كبرى خلال شهر مايو الجاري، وهو ما يأتي ضمن خطتها التوسعية للتواصل المباشر مع العملاء ودعم خططها التسويقية داخل مصر وخارجها.

قال وليد سليمان، مدير القطاع التجاري بشركة Kleek Developments، إنه من المخطط المشاركة في فاعليات معرض Red Expo الذي يُقام يومي 10 و11 مايو في فندق Triumph Luxury Hotel بالتجمع الخامس، كما تشارك بالتوازي في معرض Road Show – Coldwell Banker يوم 10 مايو في فندق Kempinski بالتجمع الخامس.

وأضاف أن الشركة تواصل توجهها نحو الأسواق الخارجية من خلال مشاركتها في معرض Qarar والذي يقام خلال الفترة من 23 وحتى 25 مايو الجاري في فندق Rixos Marina بأبوظبي، حيث تأتي هذه المشاركات المكثفة في عدد من المعارض الهام بهدف عرض أحدث مشروعات الشركة والتوسع بقاعدة عملائها داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أن Kleek تستهدف من خلال هذه المشاركات تعزيز حضورها التسويقي، وتعريف العملاء بتميز منتجاتها العقارية التي تراعي أعلى معايير الجودة والتصميم، لذا فإنه يتم اختيار المعارض التي تتواجد بها الشركة بعناية، فهذه المعارض تتمتع بجذب شرائح متنوعة من العملاء، سواء داخل السوق المحلي أو الإقليمي.

وأكد أهمية الحضور المستمر في الفعاليات العقارية الكبرى، كوسيلة أساسية لتعزيز التواصل المباشر مع العملاء وعرض أحدث مشروعات الشركة والطروحات الجديدة في مشروعات الشركة، بالإضافة لتقديم عروض مميزة يستفيد بها العميل خلال فترة المعرض.

وأوضح أن الشركة تمتلك مشروع Noll NEW CAIRO والذي يقع في موقع مركزي بالقرب من كل المحاور الرئيسية التي تضمن أفضل وصول للمشروع، ولضمان استغلال أمثل لهذا الموقع الاستراتيجي، ويقع المشروع على مساحة 90 فدانا، بنشاط عمراني متكامل يضم وحدات سكنية بمساحات تبدأ من 80 مترا وتصل إلى 380 مترا بارتفاع أرضي و7 أدوار للعمارة الواحدة في الجزء السكني، كما يضم المشروع منطقة تجارية وعيادات ومساحات إدارية متنوعة.