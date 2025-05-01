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اليوم.. وزير الإسكان يتفقد حدائق تلال الفسطاط لمتابعة نسب التنفيذ

11:12 ص الخميس 01 مايو 2025

المهندس شريف الشربيني

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كتب- محمد عبدالناصر:

يُجري المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم جولة تفقدية يستهلها بحدائق تلال الفسطاط، يرافقه مسؤولو الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويتابع وزير الإسكان في جولته عناصر ومكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، ونسب تنفيذ الأعمال.

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المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان حدائق تلال الفسطاط
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