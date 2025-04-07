تعظيم إيرادات المشروعات.. تفاصيل اجتماع موسع لوزير الإسكان لمتابعة ملفات العمل

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومسؤولي الجهات التابعة للوزارة؛ لمتابعة ملفات العمل، وبحضور مسؤولي الوزارة.

وقال الشربيني إن لدى الوزارة عددًا من الملفات والمشروعات التي يتم العمل على تنفيذها عن طريق الجهات التابعة لها، مقدمًا الشكر للحضور على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا ضرورة العمل على تحقيق نتائج مثمرة للمشروعات التي تتولى كل جهة تنفيذها، خلال الفترة المقبلة، موجهًا بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات؛ لسرعة الانتهاء منها.

وأوضح الشربيني أهمية العمل على تعظيم الإيرادات لتوفير احتياجات مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، بجانب تكثيف الأعمال التي يتم تنفيذها بواسطة الجهات المختلفة، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات والتنسيق بين الجهات بشأن المشروعات المشتركة.

وكلَّفَ وزير الإسكان رؤساء وممثلي الجهات بالمتابعة الميدانية، والوجود على الأرض؛ سواء من القيادات أو مَن ينوب عنهم، مما يُسهم في ضبط الأداء في المشروعات، ودفع الأعمال للانتهاء من هذه المشروعات في التوقيتات المحددة، وتذليل أي معوقات أولًا بأول، مشددًا على أهمية تعظيم دور إدارات الحوكمة بالجهات وإنشائها بالجهات غير الموجودة بها.

ووجه الوزير، خلال الاجتماع، بضرورة استغلال كل العناصر البشرية الموجودة بكل الجهات لتحقيق أقصى استفادة، مع العمل على ملف التحول الرقمي؛ خصوصًا بمختلف المعاملات مع المواطنين، للحد من التعامل المباشر بين المواطن والموظف؛ لتكون المعاملات إلكترونية بكل الجهات التابعة للوزارة.

وأكد وزير الإسكان ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات.

وناقش الاجتماع عددًا من الآراء والمقترحات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أو دفع معدلات الأعمال بالمشروعات التي تنفذها الوزارة، وأشار رؤساء وممثلو الجهات التابعة للوزارة إلى أهمية العمل على التحول الرقمي لتيسير التعامل والتواصل بين الجهة والمواطنين، بجانب العمل على ملف تدريب العاملين على مستوى كل الجهات لرفع كفاءة العاملين.