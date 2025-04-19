خريطة طروحات وزارة الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان خريطة طرح عدد كبير من الوحدات السكنية بدايةً من محدودي الدخل وحتى الإسكان الفاخر.

وجاءت المواعيد والأماكن وأنواع المشروعات على النحو التالي:

الطرح الأول من وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان

تم بدء حجز 35 ألف شقة، بدايةً من 15 أبريل حتى 15 مايو المقبل.

ويُعد من المشروعات المطروحة مشروع "ديارنا"، في مدن القاهرة الجديدة، ومدينة حدائق أكتوبر، ومدينة بدر، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة السادات، ومدينة برج العرب الجديدة، ومدينة بني سويف الجديدة، ومدينة طيبة الجديدة، ومدينة غرب قنا، ومدينة سوهاج الجديدة، ومدينة ناصر الجديدة.

مشروع الإسكان المتنوع

يتواجد في: محافظة الإسماعيلية، ومدينة السلام، ومدينة المطرية، ومحافظة الإسكندرية.

إسكان جنة والإسكان الحر

يتواجد في: جنة بالمنصورة الجديدة؛ وبها شقق في مشروع جنة وسكن مصر، كما يوجد الإسكان الحر في مدينة السويس الجديدة.

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طرح شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل:

وتبدأ وزارة الإسكان في طرح شقق جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن سكن لكل المصريين 7؛ يوم 21/ 5.

الطرح الأول لمتوسطي الدخل.. سكن لكل المصريين:

يتم بدء الحجز في 15 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل، ويتم التخصيص بها بنظام أسبقية الحجز، اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.

أماكن الطرح:

حدائق العاصمة، وبدر، و6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، ورشيد، والعلمين الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة.

محافظات الوحدات المطروحة

توجد الوحدات المطروحة في محافظات الدقهلية (جمصة)، ودمياط (شطا، تل وردة)، والبحر الأحمر الغردقة، والمنيا (مغاغة)، ومطروح، بمساحات تتراوح بين 90 مترًا و127 مترًا.

الطرح الثاني.. لمحدودي الدخل (سكن لكل المصريين 7)

سيتم طرح 101 ألف وحدة سكنية (إسكان اجتماعي) لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن عدد من وحدات الإسكان الأخضر، ويبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي (الأولوية).

وسيكون هذا الطرح للعملاء السابق تقدمهم بإعلان "سكن لكل المصريين 5" فقط، ممن هم خارج الأولوية أو غير منطبق عليهم الشروط (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطَي الدخل والسن)، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز خلال المدة المحددة لذلك، بشرط انطباق محددات الإعلان الحالي على طلباتهم.

أماكن الطرح:

العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، و15 مايو، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، وبدر، وطيبة، وبرج العرب، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة.

ويتضمن الطرح وحدات سكنية بعدد من المراكز بمحافظات: أسوان، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والفيوم، والمنيا، والمنوفية، وسوهاج، وقنا، ودمياط، والبحر الأحمر، والدقهلية، والوادي الجديد، ومطروح، والبحيرة.

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