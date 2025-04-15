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صندوق التنمية الحضرية: قمنا ببناء 100 ألف وحدة ونستهدف رفع العدد لـ 500 ألف

01:41 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
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    المهندس أحمد صبور أمين عام مؤتمر انفستور ورئيس شركة الأهلي صبور
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    المهندس هشام شكري رئيس مجلس تصدير العقار
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كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- نادر نبيل:

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق أصبح أكبر مطور عقاري بالمحافظات، ونجح في بناء 100 ألف وحدة في داخل المدن وأن المستهدف هو رفع العدد إلى 500 ألف وحدة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه شركة "بلاك دايموند"، الشركة الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، اليوم الثلاثاء بفندق نايل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية).

أضاف أن التحديات التي تواجه السوق حاليًا هي سعر الأراضي التي ارتفعت بقوة خلال الفترة الماضية بجانب ارتفاع أسعار الخامات، علاوة على طبيعة التمويل العقاري الذي يتم بعد المشروع وليس قبله مثلما يتم في العالم بأسره.

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صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق التمويل العقاري
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