رئيس البنك الأهلي يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، إن السياسات الاقتصادية العالمية مثل الإجراءات الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أدت إلى حالة من القلق لدى المستثمرين عالميًا، وهو ما انعكس على خروج جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية، ومنها أذون الخزانة، ما تسبب في ارتفاع سعر الصرف الأيام الماضية، قبل أن يعاود الانخفاض مرة أخري.

وأضاف، في الجلسة الأولى لمؤتمر«The Investor.. Real Estate»، أن ذلك أثر على سعر الدولار الذي بدأ في التراجع مجددا، لافتا إلى أن قرارات ترامب أثرت على البورصات العالمية فالبورصة الأمريكية هبطت 25% بعد القرارات وارتفعت بعد تأخيرها 90 يومًا فهي حرب تجارية تؤثر على العالم كله.



وأكد أن التطوير العقاري يمثل 16.5% من العمالة في مصر، لافتا إلى أن البنك الأهلي وفر تمويلا ضمن مبادرة محدودي الدخل بقيمة 19.1 مليار جنيه ومتوسط الدخل 3.7 مليار جنيه.