مهلة جديدة من الإسكان لتخفيض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي

كتب - محمد عبدالناصر:

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ مهلة جديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%، وذلك لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من يوم 29 مارس الجاري.

وأكدت الهيئة أن مد المهلة الممنوحة لتخفيض النسبة المقررة للمصاريف المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%، لمدة 6 أشهر أخرى، يأتي وفقًا لضوابط محددة، وذلك تيسيرًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المواطنين والمستثمرين.

ويتم الحصول على هذه المهلة عند تقدم العملاء بطلبات إلى أجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، وكذلك الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية، تجارية، عمرانية متكاملة) بالمدن التابعة للهيئة والمخصصة لهم.

ويتم ذلك وفقًا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المتبعة في هذا الشأن، وبضوابط محددة.

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