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بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للمواطنين بمدينة بني سويف الجديدة.. 9 مارس

05:06 م الأحد 02 مارس 2025

شريف الشربيني وزير الإسكان

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للمواطنين بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 9/3/2025، وحتى يوم الخميس 20/3/2025، في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وفي هذا الإطار، شدد وزير الإسكان على مواصلة تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالمدينة وفق الجداول الزمنية المقررة، ومراعاة المواصفات القياسية والجودة في تنفيذ المشروعات.

وأوضح المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 3 بالحي الثالث، القطع من 365 : 400، يوم الأحد 9/3/2025، والقطع من 401 : 430، يوم الإثنين 10/3/2025، والقطع من 431 : 460، يوم الثلاثاء 11/3/2025، والقطع من 461 : 490، يوم الأربعاء 12/3/2025.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 490 : 520، يوم الأحد 16/3/2025، والقطع من 521 : 550، يوم الإثنين 17/3/2025، والقطع من 551 : 592، يوم الثلاثاء 18/3/2025، وتم تخصيص يومي الأربعاء 19/3/2025، والخميس 20/3/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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شريف الشربيني وزير الإسكان مدينة بني سويف الجديدة
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