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مبادرة بيتك في مصر.. أسعار شقق جاردن سيتي الجديدة في العاصمة الإدارية

03:09 م الأربعاء 12 مارس 2025
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    الحي السكني الثالث- العاصمة الإدارية (9)
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    شقق العاصمة الإدارية من الداخل (2)
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    شقق العاصمة الإدارية من الداخل (3)
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    الحي السكني الثالث- العاصمة الإدارية (10)
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كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان في طرح شقق مبادرة بيتك في مصر للمصريين في الخارج حتى 20 مارس الحالي، ويتم طرح أكثر من 11 مشروعًا في 9 مدن جديدة، ومن أهم المشروعات، مشروع الحى السكنى الخامس R5 جاردن سيتي الجديدة.

ويعد الحي السكني الخامس R5 جاردن سيتي الجديدة أحد أكبر الأحياء السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يمتد على مساحة 1000 فدان تم تخصيص 80٪ منها للمسطحات الخضراء، ويتم تنفيذه طبقا لتصميم معمارى مستوحى من الطراز الفرنسي ليشبه التصميمات المعمارية المنفذة بمنطقة جاردن سيتي بوسط البلد بالقاهرة، ويتمتع بجميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية، كما يحوى تصميمات فريدة للوحدات السكنية.

ويقع الحي السكني الخامس R5 جاردن سيتي الجديدة، بقلب المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية بإطلالة شمالية مباشرة على منطقة المال والأعمال، ويتوسط الحي السكني الرابع والحي السادس، جنوب النهر الأخضر، ومحور بن زايد الجنوبي والتسعين الجنوبي وغرب الطريق الإقليمي وشرق طريق الدائري الأوسطي.

عدد الشقق المطروحة 521 وحدة سكنية، بتشطيب كامل وفاخر، والمساحات تتراوح بين 79 مترا مربعا وحتى 344 مترا مربعا.

وسجلت الشقة الـ 133 مترا، 5 ملايين و359 ألف جنيه، والوحدة الـ 244 مترا سجلت 8 ملايين و876 ألف جنيه.

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مبادرة بيتك في مصر أسعار شقق جاردن سيتي العاصمة الإدارية
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